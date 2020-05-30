SpaceX'in ilk insanlı uçuşu bugün saat kaçta? Uçuş nasıl canlı izlenir?

Bugün tarihi anlar yaşanacak... Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in, fırlatılması ertelenen insanlı roketi bu akşam uzaya fırlatılıyor. Peki, SpaceX'in ilk insanlı uçuşu saat kaçta gerçekleşecek? Spacex'in tarihi uçuşu canlı olarak nasıl, nereden izlenebilir? İşte tarihi günle ilgili tüm detaylar:
SPACEX'İN İLK İNSANLI UÇUŞU SAAT KAÇTA?
SpaceX'in ilk insanlı roketi bu akşam Türkiye saati ile 22:22'de fırlatılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenecek olan bu roketle, tarihte ilk kez uzaya özel bir şirket tarafından insan yollanmış olacak ve yeni bir dönem böylece başlayacak.
SpaceX, Ocak ayında Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği test uçuşuyla, kapsülün acil durum kaçış sistemini başarıyla test etmişti.
SPACEX'İN İLK İNSANLI UÇUŞU CANLI OLARAK NASIL İZLENEBİLİR?
Popular Science Türkiye, ilk fırlatma denemesini canlı yayınlamıştı. Bu akşam, geçen sefer olduğu gibi astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ve Damla Pekgöz, Popular Science Türkiye Youtube kanalında (PopularScienceTR) saat 21:00'den itibaren canlı yayınla bu tarihi anı izleyicilerle buluşturacak.
Bugünkü tarihi ana tanıklık etmek için aşağıdaki linkten canlı yayınımızda bize katılabilir ya da yayını kaçırmamak için videoya tıklayarak hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.
ASTRONOT MASSİMİNO İLE CANLI RÖPORTAJ
Fırlatma öncesinde Dr. Umut Yıldız ve Uzay Teleskobu Hubble'ı tamir eden eski astronot Mike Massimino'nun gerçekleştirdiği röportajı da Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.
Fırlatmanın ertelenişi böyle duyurulmuştu:
"We are not going to launch today."
Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh— NASA (@NASA) May 27, 2020
İNSANSIZ FIRLATMA BAŞARILI OLMUŞTU
ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i UUİ'ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) taşıyacak olan Crew Dragon isimli SpaceX kapsülü bu akşam Florida'daki NASA'ya ait olan Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.
Her ne kadar bu uçuş özel bir şirket tarafından gerçekleştiriliyor olsa da Crew Dragon için NASA'nın SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e ise 4,5 milyar dolar verdiği biliniyor. SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.
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