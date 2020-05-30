SpaceX'in ilk insanlı uçuşu bugün saat kaçta? Uçuş nasıl canlı izlenir?

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in ilk insanlı roketi bugün uzaya fırlatılacak. 27 Mayıs için planan ilk insanlı uzay görevi yağmur nedeniyle bugüne (cumartesi) ertelenmişti. Erteleme sonrası SpaceX'in ilk insanlı uçuşu ne zaman, saat kaçta yapılacak? soruları arama motorunda en çok arananlar arasına girdi. SpaceX'in bugünkü tarihi uçuşunu bu akşam Popular Science Youtube kanalından çok özel konuklar eşliğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

SpaceX'in ilk insanlı uçuşu bugün saat kaçta? CANL

Bugün tarihi anlar yaşanacak... Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in, fırlatılması ertelenen insanlı roketi bu akşam uzaya fırlatılıyor. Peki, SpaceX'in ilk insanlı uçuşu saat kaçta gerçekleşecek? Spacex'in tarihi uçuşu canlı olarak nasıl, nereden izlenebilir? İşte tarihi günle ilgili tüm detaylar:

SPACEX'İN İLK İNSANLI UÇUŞU SAAT KAÇTA?

SpaceX'in ilk insanlı roketi bu akşam Türkiye saati ile 22:22'de fırlatılacak. Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenecek olan bu roketle, tarihte ilk kez uzaya özel bir şirket tarafından insan yollanmış olacak ve yeni bir dönem böylece başlayacak.

SpaceX, Ocak ayında Falcon 9 roketiyle gerçekleştirdiği test uçuşuyla, kapsülün acil durum kaçış sistemini başarıyla test etmişti.

SPACEX'İN İLK İNSANLI UÇUŞU CANLI OLARAK NASIL İZLENEBİLİR?

Popular Science Türkiye, ilk fırlatma denemesini canlı yayınlamıştı. Bu akşam, geçen sefer olduğu gibi astrofizikçi Dr. Umut Yıldız ve Damla Pekgöz, Popular Science Türkiye Youtube kanalında (PopularScienceTR) saat 21:00'den itibaren canlı yayınla bu tarihi anı izleyicilerle buluşturacak.

Bugünkü tarihi ana tanıklık etmek için aşağıdaki linkten canlı yayınımızda bize katılabilir ya da yayını kaçırmamak için videoya tıklayarak hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Canlı yayın: SpaceX'in insanlı uzay göreviCanlı yayın: SpaceX'in insanlı uzay görevi
Yazarımız Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız (@umutayildiz), Damla Pekgöz (@ayemnut) ile canlı yayında SpaceX'in tarihe geçecek insanlı uçuşunu sunuyor. Ayrıca fırlatmadan önce astronot Mike Massimino ile yaptığımız röportajı da Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

ASTRONOT MASSİMİNO İLE CANLI RÖPORTAJ

Fırlatma öncesinde Dr. Umut Yıldız ve Uzay Teleskobu Hubble'ı tamir eden eski astronot Mike Massimino'nun gerçekleştirdiği röportajı da Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.   

Mike Massimo

Fırlatmanın ertelenişi böyle duyurulmuştu:

İNSANSIZ FIRLATMA BAŞARILI OLMUŞTU

ABD'li astronotlar Doug Hurley ile Bob Behnken'i UUİ'ye (Uluslararası Uzay İstasyonu) taşıyacak olan Crew Dragon isimli SpaceX kapsülü bu akşam Florida'daki NASA'ya ait olan Kennedy Uzay Merkezi'nden SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

Crew Dragon

Her ne kadar bu uçuş özel bir şirket tarafından gerçekleştiriliyor olsa da Crew Dragon için NASA'nın SpaceX'e 3,1 milyar dolar, Boeing'e ise 4,5 milyar dolar verdiği biliniyor. SpaceX, Crew Dragon kapsülünü astronotsuz olarak geçen yıl başarıyla uzay istasyonuna fırlatmıştı.

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