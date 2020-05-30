SpaceX'in ilk insanlı uçuşu bugün saat kaçta? Uçuş nasıl canlı izlenir?

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in ilk insanlı roketi bugün uzaya fırlatılacak. 27 Mayıs için planan ilk insanlı uzay görevi yağmur nedeniyle bugüne (cumartesi) ertelenmişti. Erteleme sonrası SpaceX'in ilk insanlı uçuşu ne zaman, saat kaçta yapılacak? soruları arama motorunda en çok arananlar arasına girdi. SpaceX'in bugünkü tarihi uçuşunu bu akşam Popular Science Youtube kanalından çok özel konuklar eşliğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.