SpaceX'in Tesla'sı Uzaya Fırlatıldı!
SpaceX, güçlü roketi Falcon Heavy'yi kullanarak bir Tesla Roadster'ı Mars'a yollamayı başardı!
SpaceX'in Falcon Heavy roketi, tehlikeli hava koşulları nedeniyle birkaç gün ertelendikten sonra fırlatıldı.
2016'daki Falcon 9 patlamasının ardından SpaceX, roketlerine çok şey kattı ve en yeni uzay aracını, YouTube'taki 2,3 milyon izleyicinin gözleri önünde başarıyla yolladı. Falcon Heavy sadece 10 dakikada atmosferden çıktı, yükünü bıraktı ve booster'larının en az ikisini hedefine ulaştırdı. Elon Musk daha sonra merkez çekirdeğin ineceği drone gemisini kaçırdığını doğruladı. Bu olay, her şeyin başarıyla tamamlandığı günün üzerinde küçük bir leke oldu.
Fotoğrafta Tesla Roadster'ın Dünya ve Mars arasındaki eliptik yörüngeye gönderildiğini görüyoruz. Bunun sadece birkaç dakika ardından yan booster'ların ikisi, fırlatma yüzeylerine geri döndüler. Drone gemisini kaçıran birincil merkezi çekirdek ise hedefini 100 metre şaşırdı ve 480 km/s hızla çakıldı. SpaceX, bununla ilgili bir görüntü paylaşmadı.
Çekirdek doğru yere inmeyi başaramasa da bu başarılı fırlatma, Space X'in NASA'yı Mars görevleri için ikna etmesini sağlayabilir.
SpaceX'in bir sonraki adımlarına baktığımızda Big Falcon Rocket'in (BFR) Mars'a sadece bir booster ile 50 ton yük taşıyabileceğini görüyoruz. Firmanın bir sonraki Mars görevini merakla bekliyor olacağız.
Fırlatmanın tekrarı için 29. dakikaya atlayın.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın