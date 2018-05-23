Spectre'nin Yeni Bir Türü Keşfedildi!

Bilgisayar dünyasının başına dert olan Spectre güvenlik açığının yeni bir türevi ortaya çıktı!

Spectre'nin Yeni Bir Türü Keşfedildi!

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