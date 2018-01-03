Intel işlemcilerde performans kaybettiren açık!

Intel işlemcilerde ortaya çıkan güvenlik açığını onaran yama, ciddi bir performans kaybına yol açtı!

Intel işlemcilerde performans kaybettiren açık!

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