Spielberg'den Hava Karardığında İzlenecek Proje
Steven Spielberg, merakla beklenen yeni mobil akış hizmeti için sürpriz sayılabilecek önemli bir işe imza atıyor!
- Levent Öztürk
Merakla beklenen mobil akış hizmeti Quibi, önümüzdeki yıl içerisinde yayına başladığında sunmak için aralarında MTV'nin Punk'd'ı ve Snap'in arkasındaki hikayenin yarı-kurgu bir anlatımının da bulunduğu bazı ilginç projeleri duyurmuş durumda. Ayrıca Steven Spielberg de bir Quibi şovu üzerinde çalışacak. Ünlü senarist ve yönetmek, "sadece güneş battıktan sonra izlenebilecek" bir korku serisi yazıyor.
Bunun, Spielberg'in uzun zamandır yazdığı ilk proje olduğu söylenebilir. Spielberg'in en son ekran çalışması, 2001 yılındaki A.I. Artificial Intelligence idi ve bu yüzden de bunun Quibi için bir başarı olduğu kesin. Ayrıca Spielberg, Apple TV+ için de bir şov üzerinde çalışıyor.
Speilberg, aynı zamanda şu anda Spielberg's After Dark çalışma adına sahip Quibi dizisi için fikri oluşturan ismin ta kendisi. Efsanevi film yapımcısı, 10-12 bölüm olacak olan seri için Quibi kurucusu Katzenberg'in söylediğine göre şimdiden beş veya altı bölümü yazmış durumda.
Şovun ilginç özelliklerinden biri ise, Spielberg'in insanların bu şovu sadece dışarısı karanlık iken izleyebilmelerini istiyor olması. Gündüz, bir geri sayım gün batımını gösterecek ve gün batımından sonra da Spielberg's After Dark'ı izleyebileceksiniz. Gündoğumu ardından ise geri sayım tekrar başlayacak ve hava kararana kadar bölümler bir kez daha kaybolacak.
Katzenberg'in verdiği detaylara göre Quibi, genel olarak her biri 7-10 dakikadan oluşan bölümlere sahip projelere ev sahipliği yapacak. Hizmet, bir kerede parçalar olarak izleyebileceğiniz şekilde tasarlanmış durumda. Katzenberg ve CEO Meg Whitman 6 Nisan 2020 tarihini yayım hedefi olarak belirtmekteler.
Platform iki farklı fiyat seviyesine sahip olacak. 8$/ay fiyatı ile reklamsız izleyebilecekken, 5$/ay ile kısa reklamlar içeren üyelik seçeneği de bulunacak. Quibi sekiz "çok özel" projesi ile yayımına başlayacakken, ilk yıl boyunca iki haftada bir diğer büyük özel yapımlar hizmette sunulacak. Katzenberg'in söylediğine göre bunun yanı sıra Quibi'ye her hafta 125 "içerik parçası" eklenecek ve bunlar animasyon şovlar, haberler gibi seçenekleri içerecek...
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