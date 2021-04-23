Spotify, Apple Music'ten Daha Az Ödüyor; Daha Çok Kazandırıyor!

Apple Music, platformundan müziklerini yayınlayan sanatçılara gönderdiği bir mesajda şarkı akışı başına 1 sent ödeyeceğini açıkladı. Bu çok fazla görünmese de, Spotify'ın ödeme oranının iki katı civarında. Spotify'da bir şarkı dinlendiğinde sanatçılar bunun yaklaşık olarak üçte ikisini alıyor.
Ancak kullanıcı sayılarına baktığımızda, bu durum değişiyor. Spotify, Apple Music'ten çok daha fazla ödeme yapan üyeye sahip. 2020'nin dördüncü çeyreğinde 155 milyon premium kullanıcısı ve toplamda 345 milyon kullanıcısı bulunuyordu. Bu rakam Apple için 60 milyon civarında geziyor.
Spotify kullanıcıları, diğer platformlardakilerden daha fazla müzik akışı gerçekleştirerek, müzik endüstrisine diğer platformlardan daha fazla gelir sağlıyor. Servis geçen yıl sanatçılarına 6 milyar dolar civarında bir ödeme yaptı.
Kısacası sanatçılar, dinleme başına daha z para alsalar da, Spotify aracılığıyla daha fazla para kazanıyor.
Ancak sanatçılar bu ödemeleri doğrudan almıyor. Apple, Spotify ve diğer yayıncılar, telif ücretlerini plak şirketleri ve dağıtımcılar gibi hak sahiplerine ödüyor. Sanatçılar ve şarkı yazarları daha sonra telif ücretlerinden bir pay alıyorlar.
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