iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun Muhtemel Final Tasarımı Sızdı

iPhone 13'e daha zaman var ancak tanıtım gününe kadar gelecek çok sayıda sızıntılarla yine telefon resmi olarak tanıtılmadan pek çok detayını öğreneceğiz gibi. Yeni gelen sızıntılarda ise iPhone 13 tasarımları kendini gösterdi. Kırmızı ve altın renkli bir çift iPhone 13 görsel çalışması ortaya çıkarken, bu tasarımların iPhone 13'ün final çalışması olduğu iddia ediliyor.
Tasarım çalışmalarında ilk dikkat çeken detay ekrandaki çentiğin iPhone 13'te daha kısalacak olması. Böylece Apple kullanıcılarının artık şikayet etmeye başladığı geniş çentik bölümü, yeni jenerasyonda daha kısa şekilde olacak.
Öte yandan 2 kameralı olarak tasarlanan iPhone 13, kamera bloğuyla da iPhone 12'ye göre farklılık gösteriyor. Kamera bloğundaki 2 lens, bu defa birbirine çapraz şekilde yerleştirilmiş. iPhone 12'de bu lensler alt alta yer alıyordu.
Elbette bu görseller "final sürümü" iddiası taşıyan CAD tasarım çalışmalarına dayanıyor. iPhone 13'ler bu şekilde olabilir ya da olmayabilir. Fakat genellikle bu söylentilerin pek çoğu doğru çıkıyor. Bekleyip göreceğiz.
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