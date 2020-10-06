Spotify'a Beklenen Özellik Geldi: Şarkı Sözü Arama İşlevi Hazır!

Spotify ve Apple Music arasındaki sıkı rekabet devam ediyor. Spotify şimdi, Apple Music'te birkaç senedir bulunan şarkı sözüyle arama işlevini kendi bünyesine kattı.
Shazam gibi müzik tanıma uygulamaları, aradığınız şarkıyı bulmanıza yardımcı olsa da genellikle şarkıyı uygulamaya dinletmeniz veya yeniden çalmanız gerekiyor. Spotify'ın yeni işlevini kullanmak oldukça basit: Şarkı sözlerini arama çubuğuna yazmanız yeterli. Yazdıklarınız veri tabanındaki şarkı sözleriyle eşleşirse, arama sonuçlarında ilgini sonuçların yanında bir "şarkı sözü eşleşmesi" (lyrics match) etiketi görünüyor.
Bu, müzik akış hizmetinin şarkı sözlerine yönelik son zamanlardaki ilk adımı değil. Spotify, haziran ayında Musicmatch ile ortaklığını duyurmuş, bu kapsamda 26 ülkede "gerçek zamanlı" şarkı sözü işlevi sunmaya başlamıştı. Bu arada Spotify'ın birkaç sene önce masaüstünde şarkı sözü gösterme işlevini zaten sunduğunu, ancak daha sonra bu işlevi kaldırdığını hatırlatalım.
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