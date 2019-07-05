Spotify, Bir Dönemi Sonlandırıyor
Spotify, bir grup sanatçıyı yakından ilgilendirecek, hatta biraz da sinirlendirecek bir karara imza attı!
- Ercan Uğurlu
Spotify'dan bazı sanatçıları üzecek bir açıklama geldi. Sanatçılara doğrudan Spotify'a müzik yükleme seçeneği sunmasıyla birçok sanatçı için adeta bir müzik cenneti haline gelen Spotify, buna artık devam etmeyeceğini yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Spotify, bundan sonra Indie, yani bağımsız sanatçılara kapılarını kapatıyor.
Spotify, temmuz ayıyla beraber Indie sanatçı ve gruplara direkt müzik yükleme desteğini sonlandırma kararı alırken, elbette bu haber etkilenen sanatçıları oldukça üzecek. Zira Spotify, bağımsız sanatçılar için çok rahat davrandıkları bir platformdu.
Apple Music ve Deezer gibi platformlarda yer almak isteyen sanatçılar, arada bir distribütörden geçmek zorunda kalırken, Spotify'da böylesi bir şartın bulunmaması, servisin popülaritisini de arttırıyordu elbette. Spotify'ın bu kararı almış olması, önümüzdeki günlerde nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz.
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