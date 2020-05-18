Spotify, Bir Süre Önce Terk Ettiği Safari'ye Geri Döndü

Mac sahibi olan Spotify kullanıcıları, müzik hizmetinin 2017'de Safari web tarayıcısına verdiği desteği aniden durdurduğunu hatırlıyor olabilirler. Şimdi Spotify, Safari desteğini geri getirerek Mac kullanıcılarını sevindirdi.
Safari desteğinin kaldırılmasının nedeni tam olarak bilinmese de, çeşitli tahminler yürütülmüştü. Bir iddiaya göre Spotify'ın Safari'yı terk etmesinin nedeni, Google'ın Widevine içerik şifresi çözme modülüydü. Bu dijital hak yönetimi teknolojisi, güvenlik endişeleri nedeniyle Safari'de çalışmıyordu.
Ancak Reddit kullanıcıları, Safari'nin birkaç gündür Spotify'ın web uygulamasını çalıştırdığını söylüyor. Gelişmeyle ilgili resmi bir duyuru yapılmasa da, Safari'nin desteklenen tarayıcılar listesine yeniden eklendiği gözleniyor.
Her şeye rağmen Safari'de Spotify'ı açarken sorun yaşıyorsanız, tarayıcınızı en son sürüme güncellemeyi deneyebilirsiniz.
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