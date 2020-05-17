Her Koşulda Net Fotoğraflar Nasıl Çekilir? İşte Bilinmesi Gerekenler!

Fotoğrafı çekilen kişi, manzara, olay veya obje net olmadığı sürece, ortaya çıkan fotoğrafın diğer özelliklerinin bir pek bir önemi kalmıyor. Her zaman daha net, daha anlaşılır, anlam ifade eden fotoğraflar peşinde insanlığın 200 yıla yaklaşan fotoğrafçılık serüveninde Huawei, mobil cihaz fotoğrafçılığı için netliği ve odaklanmayı artık bir sorun olmaktan çıkarttı. Ancak, teknolojinin bu noktaya gelmesi de hiç kolay olmadı.
Kontrast algılamalı oto odaklanma (CDAF)
Bir görüntü sensör aracılığıyla gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve odağı belirlemek için, algılanan görüntünün maksimum kontrast noktası Görüntü Sinyali İşlemcisine (ISP) aktarılır. CDAF, lensin odak noktasını tekrar tekrar ayarlaması gerektiğinden nispeten daha yavaştır. Aynı zamanda, özellikle düşük ışık koşullarında, değişen aydınlatma durumlarında daha duyarlıdır.
Faz algılamalı oto odaklanma (PDAF)
Ana sensördeki renk algılayan bazı pikseller, PDAF'yi desteklemek için odak pikselleriyle değiştirilir. Otomatik netleme elde etmek için Lens hareketini kontrol ederek, faz farkı ortadan kaldırılır. PDAF'nin özellikleri arasında, sık lens hareketi gerektirmeden gelişmiş odaklama hızı ve hassasiyeti bulunuyor. Ancak, sınırlı sayıda odak pikselleri vardır ve tüm pikseller odaklanamaz.
Tam piksel çift faz algılamalı oto odaklanma
Çift PDAF'yi destekleyen sensörler, her bir pikselin bağımsız olarak PDAF gerçekleştirmesine olanak tanıyan iki fotodiyotla oluşturulmuş renk algılama pikselleri kullanıyor. Her piksel bir netleme pikseli olduğunda, düşük ışıklı veya hareketli fotoğraflar çekerken bile netleme süresi büyük ölçüde iyileştiriyor.
HUAWEI P40 Serisi, dünyanın ilk Full Pixel Octa PD Otomatik Odaklama özelliğini sunuyor
HUAWEI P40 Serisi, yüksek çözünürlük ve yüksek hızlı odaklama sunan 50MP HUAWEI Ultra Görüntü Sensörüne sahiptir. Her piksel, otomatik netlemeyi desteklemek için iki fotodiyot içermektedir. Varsayılan kamera modu, dört pikseli bir 2,44 mikrometre boyutunda bir süper piksele birleştirerek, her pikselin sekiz fotodiyotun otomatik odaklama amacıyla çalışmasını sağlayarak çok daha keskin odaklama sağlıyor:
- Düşük ışıklı ortamlarda veya küçük nesnelere odaklanmada hızı ve doğruluğu artırıyor.
- Sokak ve spor fotoğrafçılığına uygun hareketli nesneyi yakalamak için mükemmel bir araç.
- Video çekimi sırasında sürekli odak izleme elde ediliyor.
HUAWEI P40, Full Pixel Octa PD AutoFocus'u desteklemenin yanı sıra, bir lazer sensör içeriyor. HUAWEI P40 Pro ve HUAWEI P40 Pro +, daha da net bir odak elde etmek için mesafeyi açıkça ölçebilen bir ToF kamera ile birlikte geliyor.
Otomatik odaklama (AF), kamera performansının temel bir parçası. Yalnızca kamera odağı nesneye hızlı ve doğru bir şekilde indirdiğinde net ve keskin fotoğraflar çekebilir. Ancak akıllı telefonlar daha yüksek çözünürlüklü sensörler alıyor ve tek piksel boyutu mevcut teknolojik sınırları zaten kırdı. Günümüzde birçok sensör artık Çift PDAF'ı desteklemiyor ve odaklama yeteneğinde bozulmaya neden oluyor.
Full Pixel Octa PD AutoFocus
HUAWEI P40 Serisi için HUAWEI Ultra Vision Sensörünü tasarlarken, Huawei, fotoğraf performansını etkileyebilecek üç temel faktörü, dinamik aralığı, gürültü azaltmayı ve odaklama hızını dikkate aldı. Loş ışık gibi zorlu aydınlatma ortamlarında daha hızlı Tam Piksel Octa PD Otomatik Netleme sağlamak için 2.44 mikrometre boyutunda piksel kullanır. HUAWEI P40 Pro için yaptığı incelemede DXOMARK şöyle yazıyor:
"Huawei'nin tüm piksellerde çift faz algılamalı yeni oto odaklama sistemi, testlerimizde olağanüstü bir iş çıkardı ve P40 Pro'nun otomatik netlemesini bugüne kadar test ettiğimiz diğer tüm cihazlardan daha iyi hale getirdi. Performans, aydınlık dış mekan sahnelerinden çok düşük ışığa kadar her koşulda kusursuzdu ve test kullanıcılarımız, gerçek hayat çekimlerinde veya laboratuvar testlerimizde otomatik netleme sorunları bulamadılar. Laboratuvarda otomatik odaklama çok hızlı ve tüm ışık koşullarında tutarlı bir şekilde doğru odaklanma sağladı. P40 Pro otomatik odaklama, fotoğraf makinesini odaktan çıkardıktan sonra hem kısa hem de uzun gecikmeler için anında ve çok güvenilir bir şekilde odağa kilitlendi."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın