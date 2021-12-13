Google'da Kim, Ne Kadar Para Kazanıyor?

Google, dünyanın en iyi ödeme yapan teknoloji şirketlerinden biri olarak biliniyor. Peki ama internet devinde çalışan üst seviye personel, gerçekte ne kadar para kazanıyor? Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Google'daki birçok mühendis büyük paralar kazanıyor. Kaliforniya'daki bir donanım mühendisliği yöneticisine kısa süre önce 242.000 dolar teklif edildiği biliniyor. Bir kullanıcı deneyimi araştırmacısı ise 200.000 ABD Doları seviyesinde bir para kazanabiliyor.
Google maaşlar hakkında açıkça konuşmaktan hoşlanmasa da, tüm Amerikan şirketleri vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapmayı düşündüklerini açıklamak zorunda. Insider, Google'ın şirket içindeki rollere göre kime ne kadar ödeme yaptığını öğrenmek için işte bu vize başvurularının binlercesini inceledi ve merak edilenleri ortaya koydu.
Veriler 2021 yılının üçüncü çeyreğinden alınmış. Ayrıca sadece ABD'deki vize başvurularını kapsıyor.
Çalışanın bulunduğu yerin, genellikle ne kadar maaş alacakları konusunda belirleyici bir faktör olduğu da dikkat çekiyor.
Şimdi gelin, ABD'deki üst düzey Google çalışanlarının ne kadar para kazandıklarına birlikte göz atalım...
Mühendislik ve veri bilimi
- Yazılım mühendisi : 102.000 - 300.000 ABD Doları
- Mühendislikten Sorumlu Başkan Yardımcısı (Kaliforniya): 475.000 Dolar
- Baş yazılım mühendisi (Kaliforniya): 341.000 Dolar
- Kıdemli personel mühendisi (Kaliforniya): 207.000 Dolar
- Mühendislik yöneticisi: 145.420 - 300.000 Dolar
- Veri bilimcisi: 133.000 - 188.000 Dolar
Araştırma bilim insanları ve analistler
- Araştırma bilimcisi: 135.000 - 277.000 Dolar
- Araştırma mühendisi: 126.000 - 182.000 Dolar
- Araştırma görevlisi : 135.473 - 146,000 Dolar
Donanım, ağ kurulumu, üretim
- Donanım mühendisi: 97.600 - 262.000 Dolar
- Donanım mühendisliği yöneticisi (Kaliforniya): 242.000 Dolar
- Donanım yazılımı mühendisi (Kaliforniya): 166.000 Dolar
- Donanım güvenilirliği mühendisi: 148.000 - 180.000 Dolar
- Silikon mühendisi: 119.000 - 208.000 Dolar
İnternette Arama
- Arama ürünü lideri (Kaliforniya): 128.000 Dolar
- Arama kalitesi analisti: 114.000 - 173.000 Dolar
- Dikey arama lideri (New York): 140.000 Dolar
Kullanıcı deneyimi ve gizlilik
- UX araştırmacısı: 109.000 - 223.000 Dolar
- UX mühendisi: 123.000 - 260.000 Dolar
- UX yöneticisi (Kaliforniya): 251.000 Dolar
- UX tasarım yöneticisi (Kaliforniya): 278.000 Dolar
- Gizlilik mühendisi: 112.008 - 206,000 Dolar
Google'daki diğer yüksek ücretli roller
- Kıdemli Başkan Yardımcısı, insan kaynakları operasyonları (Kaliforniya): 650.000 Dolar
- Sürdürülebilir kalkınma kıdemli direktörü (Kaliforniya): 398.000 Dolar
- Direktör, küresel danışmanlık ortaklıkları (New York): 311.000 Dolar
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın