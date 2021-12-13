Google'da Kim, Ne Kadar Para Kazanıyor?

Google, pek çok kişinin çalışmak için hayallerini süsleyen bir şirket. Peki ama Google'da çalışan üst düzey personelin ne kadar para kazandığını hiç merak ettiniz mi? Eğer cevabınız evetse, aradığınız cevaplar yazımızda sizi bekliyor...