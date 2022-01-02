İnternetin Eski Güzel Günlerini Özleyenler İçin Çok Özel Bir Site...

Modern zamanlar, eski günleri özlemenize neden oluyor mu? İnternet tarayıcınızın her hareketinizi takip etmesinden önceki eski güzel günleri mi özlüyorsunuz? Sebep ne olursa olsun, eğer "eski interneti" özlüyorsanız, bu haber sizi çok sevindirecek.
OldWeb.Today, classic.oldweb.today'in yeni sürümü olarak tanımlanabilir ve Internet Archive'in Wayback Machine'inde yaşayabileceğiniz eğlenceyi yeni Javascript araçlarıyla birkaç adım ileri taşıyor. Modern tarayıcınızda yalnızca eski anlık web sitesi görüntülerini oluşturmak yerine, tam tarayıcı emülasyonu sunuyor. Tarayıcıların kendilerini taklit etmediği için biraz yanıltıcı olabilse de, bunun yerine anlık sanal makineleri kullanmayı tercih ediyor.
Bu sistem sayesinde Windows 98'de IE 5 kullanarak 1996'dan bir Apple.com anlık görüntüsüne ve hatta Mac OS 7'de NCSA Mosaic 2 kullanarak Microsoft.com'a göz atabilirsiniz.
Windows 98'de Netscape Navigator 4'ü kullanarak Microsoft.com'un 1996 tarihli bir anlık görüntüsüne göz atarken, Internet Explorer'ın erdemlerini öven mesajlar alacaksınız. Bu mesajlar ve 90'ların ortalarında Windows sistemlerine Internet Explorer'ın önceden yüklenmesi, 2001 yılında meşhur anti-tröst davasına ve dönüm noktası niteliğindeki karara yol açmıştı.
Bu retro yolculuğuna gerçekten dalmak istiyorsanız, 1995'ten önce kurulmuş olan bu web sitelerinin listesine de göz atabilirsiniz. Bunların pek çoğu için anlık görüntüler archive.org içerisinde bulunuyor, bu nedenle Bianca.com (ilk sohbet odası), Aliweb (ilk arama motoru) veya MTV için sonuçlar alabilirsiniz...
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