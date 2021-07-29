"Akıllı Telefonlarda Yeni Bir Dönem Başlamak Üzere"

Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh, Samsung'un yepyeni ve muhteşem çoklu görev yetenekleri ve gelişmiş dayanıklılık sunacak olan üçüncü nesil katlanabilir cihazlarının dünyanın her yerinde daha fazla kullanıcıya ulaşacağının müjdesini verdi.