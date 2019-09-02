Spotify'dan Facebook Stories İşlevi
Müzik dinleme hizmeti Spotify, sosyal medya tutkunlarının sevineceği yeni bir işlevi kullanıma açtı!
Spotify, yeni kullanıma sunduğu işlev ile şarkıların 15 saniyelik bir bölümünü Facebook Stories'te paylaşmanıza izin verecek. Ön izlemeye dokunan takipçiler, şarkının geriye kalanını Spotify'da dinleyebilecekler.
Firma, yeni işlevin şarkıcılarla dinleyicileri bir araya getirmeye yönelik "daha güçlü bir yol" sunduğunu söylüyor. Facebook hikayenize şarkı eklemek için Spotify'da bir şarkı dinlerken "Paylaş" düğmesine basmak ve Facebook'u seçmek, ardından hikayeyi kişiselleştirmek yeterli oluyor.
Spotify, benzer bir özelliği geçen sene Instagram için sunmuş, bu sırada Facebook Stories bütünleşmesinin yolda olduğunu söylemişti. Firma bu sene bir başka "Facebook hikayelerinde paylaş" işlevi sunmuş ancak bu işlevin ömrü uzun olmamıştı.
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