Spring Creators Update mi yoksa R4 mü?
Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin adı Spring Creators Update olabilir!
Geçtiğimiz hafta Microsoft, Windows 10 Insiders üyeleri için Bug Bash programını başlattı. Bu program sayesinde gelişmekte olan beta sürümlerde bulunan hatalar, ilginç Quests sistemiyle bulunup raporlanıyor. Ancak görünüşe bakılırsa Microsoft'un halkla ilişkiler departmanı bu görevleri iyice okuyup kontrol etmemiş olacak ki, göreclerden biri Windows 10 Home içinde S Mode'dan bahsediyor, bu da yeni SKU'ların bulunmasına sebep oldu. Ayrıca diğer bir görev de Spring Creators Update'ten bahsediyor.
Bu güncelleme üçüncü Creators Update olacak ve ilk güncelleme gibi İlkbahar aylarında yayınlanacak. Bunun akıl karışıklığına sebep olacağını fark eden Microsoft, Feedback Hub Quest'te bulunan bu yazıyı değiştirerek güncellemeden "R4 Update" olarak bahsetti. Bu da Redstone 4 anlamına geliyor.
Daha önce yayınlanan Fall Creators Update'in de kod ismi Redstone 3'tü, yani şirket Spring Creators Update ismi üzerinde karar vermiş olmasa da en azından bir sonraki sürümün kod isminin Redstone 4 olacağını kesin olarak biliyoruz.
Ali Ruhi Öztürk
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