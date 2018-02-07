Spring Creators Update mi yoksa R4 mü?

Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin adı Spring Creators Update olabilir!

Spring Creators Update mi yoksa R4 mü?

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