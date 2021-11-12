Squid Game 2. Sezon Hakkında Net Açıklama, Serinin Yaratıcısından Geldi!

Netflix'in bir anda fenomen haline gelen ve önemli izlenme sayılarına erişen Güney Kore yapımı orijinali Squid Game, 2. sezon onayını almış gibi görünüyor. Netflix'in gelmiş geçmiş en popüler dizisi haline gelen Güney Koreli hit dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, verdiği bir röportajda "bize başka seçenek bırakmıyorsunuz" dedi.
Hwang daha önce bir film yapmak istediğini söylemişti, ancak görünüşe bakılırsa şimdi çalışmalarını Squid Game'in ikinci sezonuna yönlendirecek. Associated Press tarafından Korece'den çevrilen röportajda Hwang, "gerçekten ikinci bir sezon olacak. Şu an kafamda" dedi ve ekledi: "Şu anda planlama sürecindeyim."
Netflix, henüz ikinci sezon hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Üstelik yorum isteklerine de cevap vermemeyi seçiyor. Ancak Hwang'ın açıklaması oldukça net ve yeni Squid Game maceralarını beklememiz için çok sağlam bir kanıt.
Hwang, ikinci sezonun Netflix'e ne zaman geleceğini söylemek için çok erken olduğunu belirtse de, ana karakter Gi-hun'un geri döneceğini ve "dünya için bir şeyler yapacağını" açıkladı. Sezon 1, tam da bunu vaat eden bir sonla bitmişti.
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