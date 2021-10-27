Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Netflix, Squid Game oyuncu kadrosunun keyifli zaman geçirdiğini gösteren kamera arkası görüntüleri yayınladı.
Yayınlandığı günden bugüne dünyayı kasıp kavuran ve Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game, pek çok ilginç nokta ile izleyicilerin dikkatini toplamıştı. Bu yazımızdan detayları görebilirsiniz: Squid Game hakkında mutlaka izlemenizi sağlayacak 10 ilginç bilgi!
Netflix, "Squid Game"in ilk dört haftada 142 milyon hanenin izlediği en büyük orijinal dizisi olduğunu duyurmuştu. Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada Squid Game şekerleri yapıldı, oyunların benzerleri oynandı.
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Squid Game'in kasvetli sahnelerine rağmen, yapım ekibinin ve oyuncuların keyifli vakit geçirdiğini gösteren kamera arkası görüntüleri beğeni topladı.
Squid Game Kamera Arkası Görüntüleri
Netflix Geeked'in Twitter hesabı, çekimler arasında oyuncuların verdiği 8 pozu paylaştı. Kang Sae-byeok (Jung Ho-yeon) ve Jang Deok-su (Heo Sung-tae) gibi karakterler görüntülerde yer alıyor.
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