Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Squid Game dizisi dünyada yüz binlerce kişi tarafından izlendi ve beğeni topladı. Dizide yer alan sahneler oldukça etkileyiciydi. Netflix, sevilen dizinin kamera arkası görüntülerini yayınladı.

Squid Game'in kamera arkası görüntüleri yayınlandı

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