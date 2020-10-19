SSD Almadan 2 Kere Düşünün; Fiyatları Önemli Ölçüde Düşebilir!

SSD fiyatları yakında önemli ölçüde düşebilir. Bu yüzden yeni bir SSD satın almadan önce beklemeniz yararınıza olabilir.

  • Ercan Uğurlu
SSD Fiyatları Önemli Ölçüde Düşebilir

İyi bir SSD satın almak istiyorsanız, ancak pek aciliyeti yoksa beklemek isteyebilirsiniz. Zira açıklanan bir rapora göre SSD fiyatları çok yakında düşecek.

Yayınlanan yeni bir rapora göre 2020 yılının sonuna doğru SSD fiyatları önemli ölçüde düşecek. Storage Newsletter'ın raporuna göre 2020'nin son çeyreğinde NAND belleklerin ortalama satış fiyatında yüzde 10'luk bir düşüş öngörülüyor. Rapordaki veriler ise depolama çözümleri ve bellek pazarının nabzını çok iyi tuttuğu bilinen bir analist firması olan TrendForce'un analizlerine dayanıyor.

Elbette SSD fiyatlarında bu düşüş yaşanır mı, bekleyip görmek gerek. Ve pek tabii ki, fiyatlarda herhangi bir düşüş yaşansa bile, fiyat değişikliğinin Türkiye'ye yansıması ne kadar sürer, onu da kestirmesi güç.

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