PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Belli Oldu! İşte PS5 Fiyatı ve Özellikleri!

Merakla beklenen dünyanın birçok ülkesi ile aynı anda ülkemizde satışa çıkacak olan PlayStation 5'in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı duyuruldu. İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation®5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. Peki PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi nedir? İşte yanıtı...

PlayStation 5 Çıkış Tarihi

PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de piyasaya çıkacak. PS5 Dijital Sürüm modeli ise 2021'de Türkiye'de çıkacak.

PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation®5'in Ultra HD Blu-ray™ disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL* tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye'de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle olağanüstü kapsama hissi yaşatıyor.

*Tavsiye edilen satış fiyatı, ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve yürürlükteki mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.

PlayStation®5 Özellikleri

İşlemci

x86-64-AMD Ryzen™ "Zen 2"

8 Çekirdek / 16 Threads

3.5GHz'e kadar değişken frekans hızı

Grafik İşlemci / GPU

AMD Radeon™ RDNA 2-temelli grafik kartı

Ray Tracing Hızlandırıcı

2.23 GHz'e kadar değişken frekans (10.3 TFLOPS)

Sistem Belleği

GDDR6 16GB

448GB/s Bant genişliği

SSD

825GB

5.5GB/s Okuma Bant Genişliği (Ham/Raw)

Optik Sürücü

Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV

BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV

DVD ~3.2xCLV

PS5 Oyun Diski

Ultra HD Blu-ray, 100GB/disk'e kadar

Video Çıkışı

HDMI™ OUT port4K 120Hz TV, 8K TV, VRR (sadece HDMI ver.2.1 ile) desteği

Ses

"Tempest" 3D AudioTech

Boyutlar

PS5: Yaklaşık 390mm x 104mm x 260mm (en x boy x genişlik)

(en büyük çıkıntı ve taban hariç)

PS5 Dijital Sürüm: Yaklaşık 390mm x 92mm x 260mm (en x boy x genişlik)

(en büyük çıkıntı ve taban hariç)

Ağırlık

PS5: 4.5kg

PS5 Dijital Sürüm: 3.9kg

Güç

PS5: 350W

PS5 Dijital Sürüm: 340W

Giriş/Çıkış

USB Type-A port (Hi-Speed USB)

USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps)

 

Bağlantılar

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 5.1
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