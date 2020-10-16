PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Belli Oldu! İşte PS5 Fiyatı ve Özellikleri!

Merakla beklenen dünyanın birçok ülkesi ile aynı anda ülkemizde satışa çıkacak olan PlayStation 5'in Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı duyuruldu. İşte PlayStation 5 fiyatı ve özellikleri!