PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Belli Oldu! İşte PS5 Fiyatı ve Özellikleri!

Merakla beklenen yeni nesil video oyun sistemi PlayStation®5'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. Peki PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi nedir? İşte yanıtı...
PlayStation 5 Çıkış Tarihi
PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünyanın birçok ülkesiyle aynı anda Türkiye'de piyasaya çıkacak. PS5 Dijital Sürüm modeli ise 2021'de Türkiye'de çıkacak.
PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
PlayStation®5'in Ultra HD Blu-ray™ disk okuyucuya sahip modeli, 8299 TL* tavsiye edilen satış fiyatına sahip olacak. Türkiye'de 2021 yılında piyasaya çıkacak olan PS5 Dijital Sürüm modelinin fiyatı ise ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.
PS5 konsolu, özel üretim entegre CPU ve GPU mimarisi ile yüksek doğruluğa sahip 4K görüntüler sunabilirken, aynı zamanda entegre I/O teknolojisine sahip ultra-yüksek hızlı SSD ile yıldırım hızında yükleme süreleri sağlıyor. Yeni nesil konsol, DualSense kablosuz kontrol cihazı ve 3D ses teknolojisi özelliğiyle olağanüstü kapsama hissi yaşatıyor.
*Tavsiye edilen satış fiyatı, ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve yürürlükteki mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir.
PlayStation®5 Özellikleri
|
İşlemci
|
x86-64-AMD Ryzen™ "Zen 2"
|
8 Çekirdek / 16 Threads
|
3.5GHz'e kadar değişken frekans hızı
|
Grafik İşlemci / GPU
|
AMD Radeon™ RDNA 2-temelli grafik kartı
|
Ray Tracing Hızlandırıcı
|
2.23 GHz'e kadar değişken frekans (10.3 TFLOPS)
|
Sistem Belleği
|
GDDR6 16GB
|
448GB/s Bant genişliği
|
SSD
|
825GB
|
5.5GB/s Okuma Bant Genişliği (Ham/Raw)
|
Optik Sürücü
|
Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV
BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV
BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV
DVD ~3.2xCLV
|
PS5 Oyun Diski
|
Ultra HD Blu-ray, 100GB/disk'e kadar
|
Video Çıkışı
|
HDMI™ OUT port4K 120Hz TV, 8K TV, VRR (sadece HDMI ver.2.1 ile) desteği
|
Ses
|
"Tempest" 3D AudioTech
|
Boyutlar
|
PS5: Yaklaşık 390mm x 104mm x 260mm (en x boy x genişlik)
(en büyük çıkıntı ve taban hariç)
PS5 Dijital Sürüm: Yaklaşık 390mm x 92mm x 260mm (en x boy x genişlik)
(en büyük çıkıntı ve taban hariç)
|
Ağırlık
|
PS5: 4.5kg
PS5 Dijital Sürüm: 3.9kg
|
Güç
|
PS5: 350W
PS5 Dijital Sürüm: 340W
|
Giriş/Çıkış
|
USB Type-A port (Hi-Speed USB)
USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps)
|
Bağlantılar
|
Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® 5.1
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