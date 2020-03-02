SSD'de Yeni Teknoloji! Artık Güç Kesintisi Verilere Zarar Vermeyecek!

Yüksek performanslı DRAM modülleri, NAND Flash depolama ürünleri ve mobil aksesuarlar alanlarında dünyanın önde gelen markalarından biri olan ADATA Technology, işletmelere yönelik 2,5 inç SATA III ISSS333 PLP SSD modeli sahip olduğu Güç Kesintisi Koruması (Power Loss Protection) ile daha yüksek veri güvenliği vadediyor.
ADATA ISSS333 PLP SSD'ler 3D NAND Flash yongalar kullanılarak üretiliyor ve kullandıkları SATA III 6Gb/s arabirimi ile saniyede 560MB okuma ve 520MB yazma hızına ulaşabiliyor ve enerji tasarrufu sağlamak için 2,3 watt güç tüketiyor.
Veri Kaybı İhtimalini Azaltan Teknoloji
Güç Kesintisi Koruması (PLP) bulunan ISSS333 SSD, kullanıcıların verilerini ani güç kesintileri sebebiyle gerçekleşebilecek kayıplardan koruyor. Yeni SSD modeli bu yönüyle dayanıklılık, güvenilirlik ve yüksek veri depolama kapasitesine gerek duyulan güvenlik sistemleri, tıbbi cihazlar, oyun makineleri, savunma sistemleri ve her türlü otomasyon sistemi için ideal bir çözüm sunuyor.
Kısa devre korumalı kapasitörler kullanan ürün -40°C ila 85°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmesiyle de en zorlu ortamlarda bile sorunsuz kullanım vadediyor. Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata doğrulama kodu teknolojisinden faydalanan ADATA ISSS333 olası hataları tespit edip onararak hem veri kaybını önlüyor hem de SSD'nin kullanım ömrünü uzatıyor.
Güvenilir ve Dayanıklı
ADATA ISSS333 3D TLC PLP SSD'leri oluşturan hücrelerin 3000 Program/Silme (P/E) döngüsü ömrü bulunuyor. Bu da dayanıklılık, güvenilirlik ve stabil çalışma konusunda ISS333'ün 2D MLC SSD'ler ile aynı seviyede olduğunu gösteriyor. Bunun yanında yeni SSD modeli ADATA'nın özel A+SLC teknolojisini kullanıyor. Bu sayede ürün, geliştirilen özgün bir NAND Flash yazılımı ve A+ düzenleme algoritması ile SLC SSD performansı gösterebiliyor. Bu da ISSS333'ün dayanıklılık, veri güvenliği ve maliyet/performans alanında eşsiz bir denge yakalamasını sağlıyor.
5G Uygulamaları için Geniş Kapasite
Daha yüksek güvenilirlik ve performans için S.M.A.R.T ve Windows TRIMM Command gibi pek çok teknolojiden faydalanan ADATA ISSS333 aynı zamanda 5G internet ağlarına da hazır. Ürün, yeni 5G ağlarla birlikte gelecek yüksek veri aktarım hızları nedeniyle ihtiyaç duyulacak geniş depolama alanlarını karşılamak üzere 64GB ile 2TB arasında değişen esnek depolama çözümleri de sunuyor.
ADATA ISSS333 PLP SSD Ne Zaman Satışa Çıkacak ve Fiyatı Ne Olacak?
ADATA ISSS333 PLP SSD'nin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte duyurulacak. ADATA ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için adata.com/tr/consumer/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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