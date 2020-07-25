Stalk Nedir, Nasıl Yapılır? Stalklandığımı Nasıl Anlayabilirim?

Sosyal medya her geçen gün etkisini arttırıyor. Bunun birlikte kelimelerimize de yenileri ekleniyor. Sosyal medyanın dilimize kazandırdığı kelimelerden birisi de "stalk". Peki stalk nedir, nasıl yapılır? Stalklandığımı nasıl anlayabilirim?

Stalk Nedir, Nasıl yapılır? Stalklandığımı Nasıl Anlayabilirim?

Stalk, Instagram ve Twitter gibi günümüz çağında sıklıkla kullanılan ve hemen hemen herkesin hayatında büyük öneme sahip olan sosyal medya platformlarında bir kişinin bir başka kişiyi kullandığı bu sosyal medya hesaplarında araştırması, gözetlemesi, paylaşımlarını incelemesi anlamını barındırır. Stalklamak kavramı ise açıklamadan da anlaşılacağı gibi stalk denilen işin yapılması olarak nitelendirilir. Stalk günümüz çağının en gözde ve yeni kelimelerinden biridir, aslında birçok kişinin gün içinde farkında olmadan ve ne yaptığını bilmeden yaptığı bir eylemdir. İnsanların çoğu farkında olmadan başka insanlara ait olan hesaplara göz atıp incelerken, kimi insanlar ise hoşlandığı kişinin sosyal medya platformlarında bulunan hesaplarını inceler.

Stalklama Nedir ve Stalker Kime Denir?

Stalk diye adlandırılan eylemin yapılmasına stalklamak denilir. Bu olayı sürekli olarak yapan ve bir başkasını stalklayan yani bu gözetleme ve inceleme işini yapan kişilere de stalker denilir.

Sosyal medyanın, insanların hayatıyla iç içe olması ile birlikte stalk kelimesi de sıklıkla kullanılan bir kelime oldu. Eskiden insanların sosyal medya ile tanışma aracı olan Facebook'ta stalk eylemi daha fazla yapılmaktayken günümüzde bu olayın en çok yapıldığı sosyal medya platformu Instagram olmuştur. Her kesimden insana hitab eden ve her kesimden insanın yer aldığı sosyal medya aracılığıyla artık sevdiğiniz bir şarkıcı ya da bir oyuncuya ulaşmak çok kolay. Ünlüler tarafından da sıklıkla kullanılmakta olan sosyal medyada sevdiğiniz ünlülerde dahil istediğiniz hesabı stalklayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Stalklandığını Nasıl Anlayabilirsin?

Stalk işini sıklıkla yapan ve bu işte çok başarılı olan bazı insanlar profesyonel bir şekilde arkasında hiç iz bırakmadan, kimsenin anlayamayacağı bir şekilde insanları stalklayabiliyor. Stalk yapan bazı insanlarsa o esnada yaptığı küçük hatalarla kendilerini stalk yaptığı kişiye karşı ele verebiliyorlar. Paylaşmış olduğunuz çok eski bir fotoğrafınızın o kişi tarafından beğenilmesi, size gönderilen ve anında geri çekilen takip istekleri veya sosyal medya aracılığı ile paylaştığınız hikayeye gelen ifade gibi olaylardan hesabınızın bunları yapan kişi tarafından stalklandığını anlayabilirsiniz.

Sizi stalklayan kişi acemi ise ve stalkı eğer kendi kişisel hesabıyla yapıyorsa stalklayan kişinin kim olduğunu kolaylıkla anlayacaksınız. Fakat eğer ki bu işi yapan kişi tanımadığınız bir isme sahip, profil fotoğrafı bile olmayan veya ortak bir arkadaşınızın bulunmadığı bir hesap tarafından bu eylemler gerçekleştirilirse sosyal medya hesabınızın stalklandığını ve rahatsız oluyorsanız hesabınızı kilit altına almanız gerekir.

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