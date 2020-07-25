Stalk Nedir, Nasıl Yapılır? Stalklandığımı Nasıl Anlayabilirim?

Sosyal medya her geçen gün etkisini arttırıyor. Bunun birlikte kelimelerimize de yenileri ekleniyor. Sosyal medyanın dilimize kazandırdığı kelimelerden birisi de "stalk". Peki stalk nedir, nasıl yapılır? Stalklandığımı nasıl anlayabilirim?