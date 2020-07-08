Instagram'dan alışveriş yapma özelliği geliyor! Tüm dünyada test aşamasında

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram sürekli yeni özellikleri ile gündeme geliyor. Instagram şimdi de uzun süredir bilinen alışveriş özelliğini dünya çapında teste açtı. Peki Instagram'dan alışveriş nasıl yapılacak?