Instagram, IGTV ve Instagram Live'dan Para Kazanmanın Yolunu Açıyor

Geçtiğimiz haftalar ve aylar içerisinde Instagram, küçük işletmelerin platform üzerinde para kazanmalarına imkan tanıyan çeşitli yollar tanıttı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kaynak oluşturmalarını da kolaylaştırdı. Şimdi de sosyal ağ, içerik geliştiricilere Instagram Live ve IGTV ile yeni para kazanma yolları sunuyor.
IGTV, Instagram'ın 2018 yılında tanıttığı ancak içerik hazırlayanlar için para kazanmanın pek kolay olmadığı, yeni uzun-form video platformu. Firma bu durumu değiştirmek için önümüzdeki haftadan itibaren her iki platforma da video reklamları getiriyor ve reklam geliri Instagram ve yaratıcılar arasında paylaşılacak. Reklamlar mobil cihazlar için tasarlanacak ve 15 saniyeye kadar sürecek ancak sosyal ağ, yıl boyunca format üzerinde denemeler yapacağını, reklamı geçme yeteneği gibi özellikleri test edeceği ve kullanıcılar, yaratıcılar ve reklamcılar için en iyi deneyimi sunmaya çalışacak.
İçerik geliştirenlerin Instagram Live'a daha fazla güvenmeleri için de iyi haberler bulunuyor. Önümüzdeki aydan itibaren Instagram, küçük sayıda yaratıcı ile Rozetler'i test etmeye başlayacak ve seyircilerinin, isimlerinin öne çıkması için ödeme yapmalarına imkan tanıyacak. Rozetler, ne zaman bir canlı yayında yorum yapsalar rozetleri isimlerinin yanında gözükecek ve rozeti satın aldıkları yaratıcı için bir listede görülebilecekler. Ayrıca canlı yayın sırasında gönderilebilen özel bir kalp tepkisi gibi bazı özellikleri de açabilecekler.
Rozetler önümüzdeki aylarda aralarında ABD, BK, Brezilya, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, İspanya ve Meksika'nın da bulunduğu bazı ülkelerde yayımlanacak ve ilgilenen yaratıcıların şimdiden erken kayıt yapmaları mümkün.
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