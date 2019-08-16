Star Trek: Picard Neler Vadediyor?
Star Trek: Picard üzerinde gizem perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Dizi hakkında bilinen tüm detaylar; haberimizde...
- Barış Terun
Bilim-kurgu kültü Star Trek (Uzay Yolu) hayranları arasında Sir Patrick Stewart'ın canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard'ın yeri çok ayrı. Karakterin popülaritesi, Star Trek için çekilen 176 bölümlük TV dizisi ve 4 sinema filmi ile bambaşka boyutlara ulaşmıştı. Patrick Stewart bu rolle o kadar başarılı oldu ki, orijinal X-Men serisinde de Charles Xavier'ı (Profesör X) canlandırdı ve eleştirmenlerden tam not almayı başardı.
Amerikalı televizyon devi CBS de, yakın zaman önce Star Trek: Picard isimli yeni bir serinin yolda olduğunu ve yakın zaman içerisinde hayranları ile buluşacağını müjdelemişti. Bu dizi, tamamen Picard'ın hayatı üzerine eğilecek. Diziyle ilgili bazı önemli detayları sizinle paylaşmak istiyoruz.
Başlangıç
Yapımın ilk bölümlerinde Jean-Luc Picard'ın emeklilik kararına tanık olacağız. Picard, bir süre Fransa'da sevdikleriyle tatilin keyfini sürecek. Lakin, gizemli bir kadının ortaya çıkmasıyla emeklilik sona erecek. Zaten aksi olduysa, yayınlanacak bir dizi olmazdı. Sevgili kaptanımız, büyük bir hızla Yıldız Filosundan yardım isteyecek. Picard
eski dostu Data ve yarı Borg-yarı insan "7 numara" ile işbirliği yapacak. Bu yolculuk ekibimizi Borg ve Romulan gemileri ile karşı karşıya getirecek.
Dizi hangi zaman aralığında geçecek?
Star Trek: Picard, 2002 yılında gösterime giren ve maalesef hayal kırıklığı yaratan Nemesis evreninin 20 yıl sonrasında şekillenecek. Picard artık çok daha yaşlı ve bir o kadar da tecrübeli.
Yeni mürettebat
Star Trek Picard'da; Atılgan tayfasına Santiago Cabrera (Big Little Lies), Alison Pill (Scott Pilgrim vs. The World), Michelle Hurd (Ash vs. Evil Dead), Harry Treadaway (Penny Dreadful) gibi isimler katılacak.
Kötü adamlar
Kötü adamların Borg'lar mı, Romulan'lar mı olacağı belirsiz. Bizce Atılgan ve ekibi iki türle de mücadele edecek.
Yayın tarihi
Star Trek: Picard'ın 2020 yılının sonbahar aylarında izleyicilerle buluşması bekleniyor.
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