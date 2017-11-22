Star Wars: Battlefront 2'den Kötü Haberler!

Star Wars: Battlefront II büyük bir iddia ile piyasaya sürülse de, gelen ilk haberler pek iç açıcı değil...

Star Wars: Battlefront 2 satışları düşük!

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