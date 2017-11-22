Star Wars: Battlefront 2'den Kötü Haberler!
Star Wars: Battlefront II büyük bir iddia ile piyasaya sürülse de, gelen ilk haberler pek iç açıcı değil...
Star Wars: Battlefront II, birkaç haftadır hep sorunlarıyla haberlere konu oldu. Erken erişim sürecinde oyuncular, oyun içi satın alımlar ve DLC'de endişe verici bir trendi fark ettiler. Bu durum oyunun topluluğunda isyan ve protestolara sebep oldu, bunun üzerine firmanın bunlara verdiği yanıt herkesten kötü oy alarak Reddit'teki en nefret edilen yorum oldu. Buna ek olarak Belçika hükumeti de Overwatch ve bu oyun gibi oyunlardaki mikro-alış verişleri inceleyeceğini açıkladı.
Bunların ardından EA, geçici olarak mikro-satın alımları devre dışı bıraktı ama İngiltere'deki ilk hafta satışları bu çözümün biraz geç gelmiş olabileceğini gösteriyor. Star Wars: Battlefront II'nin fiziksel satışları 2015'te çıkan ilk oyuna göre %61 daha düşük.
Tabi oyuncuların giderek çevrim içi alış verişe geçmesinin de fiziksel satışların düşmesinde etkisi var, bunu EA'nın kendi verileri de destekliyor ve EA'nın dünya çapında satışlarının %36'sı dijital satışlardan meydana geliyor. Ama bu yine de Star Wars: Battlefront II fiziksel satışlarındaki aşırı düşüklüğü açıklamaya yetmiyor.
H. Hüseyin Öztürk
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