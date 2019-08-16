Star Wars Hayranlarına The Mandalorian Müjdesi!

Disney, Star Wars evreninin en ilgi çekici konularından biri hakında yeni bir TV dizisi hazırlıyor!

  • Barış Terun
Disney'den Star Wars Müjdesi!

Disney'in geleneksel fan etkinliği D23 Expo, 23 ile 25 Ağustos arasında düzenlenecek. İşte bu etkinlikte, Disney'in yeni Star Wars planları da ortaya çıkacak. Bu planlar arasında, The Mandalorian isimli yeni bir TV serisi de var.

Fox ve Hulu gibi televizyon servisleri, konuya dahil olarak yayın hakları için teklifler sunsa da, Disney bu istekleri  kabul etmemeyi tercih etti. Yapım 2019 yılının Kasım ayında, Disney Plus kanalında izleyicilerle buluşacak. Star Wars yani Yıldız Savaşları fanları, Mandolarian iç savaşına Kasım ayında tanık olabilecekler.

Yapımda; Gina Carana (Deadpool), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural),  Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man) gibi birbirinden ünlü isimler yer alacak. Star Wars: Mandolarian eserinin yönetmenliğini ise Iron Man üçlemesi, Spider-Man Far From Home ve Avengers'tan tanıdığımız Jon Favreau üstlenecek.

Yeni dizinin müziklerini ise bol ödüllü Ludwig Goransson besteleyecek. Söz konusu isim Oscar ödüllerine doymayan Black Panther filminin de müzik ve ses efektlerine imza atmıştı.

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