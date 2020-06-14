Star Wars: Squadrons Resmi Olarak Duyuruldu: İşte İlk Fragman Tarihi

Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons, Microsoft Store sitesinde ortaya çıkmış ve bu sızıntının ardından da EA bunu kaldırmak yerine, Star Wars: Squadrons'u onayladı. Evet, yeni Star Wars oyunu tahminimizden çok daha yakın olabilir.
EA, Star Wars: Squadrons'ı doğruladıktan hemen sonra da oyun için ilk fragmanı yayınlayacağını haber verdi. Twitter üzerinden paylaştıkları notta Star Wars: Squadrons için pazartesi günü Pasifik zamanıyla saat 08:00'de bir fragman yayınlayacaklarını açıklayan EA, bunun hemen ardından da YouTube üzerinde bir geri sayım oluşturdu.
Hemen yukarıdaki ekrandan zamanı geldiğinde Star Wars: Squadrons fragmanını izleyebilirsiniz. Eğer tanıtım filmi başladığında haberdar olmak istiyorsanız, köşedeki Hatırlatıcı Oluştur simgesine tıklayabilirsiniz.
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