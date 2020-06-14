Star Wars: Squadrons Resmi Olarak Duyuruldu: İşte İlk Fragman Tarihi

Star Wars serisinin yeni oyunu olacak olan Star Wars: Squadrons, EA tarafından onaylandı ve resmen duyuruldu. EA, Star Wars: Squadrons ilk fragmanı için de tarih verdi ve YouTube'da bir geri sayım başlattı! İşte Star Wars: Squadrons hakkında bilmeniz gerekenler.