Star Wars: Squadrons Resmi Olarak Duyuruldu: İşte İlk Fragman Tarihi

Star Wars serisinin yeni oyunu olacak olan Star Wars: Squadrons, EA tarafından onaylandı ve resmen duyuruldu. EA, Star Wars: Squadrons ilk fragmanı için de tarih verdi ve YouTube'da bir geri sayım başlattı! İşte Star Wars: Squadrons hakkında bilmeniz gerekenler.

  • Ercan Uğurlu
Star Wars: Squadrons Resmi Olarak Duyuruldu!

Star Wars serisinin yeni oyunu Star Wars: Squadrons, Microsoft Store sitesinde ortaya çıkmış ve bu sızıntının ardından da EA bunu kaldırmak yerine, Star Wars: Squadrons'u onayladı. Evet, yeni Star Wars oyunu tahminimizden çok daha yakın olabilir.

EA, Star Wars: Squadrons'ı doğruladıktan hemen sonra da oyun için ilk fragmanı yayınlayacağını haber verdi. Twitter üzerinden paylaştıkları notta Star Wars: Squadrons için pazartesi günü Pasifik zamanıyla saat 08:00'de bir fragman yayınlayacaklarını açıklayan EA, bunun hemen ardından da YouTube üzerinde bir geri sayım oluşturdu.

Star Wars: Squadrons – Pilots WantedStar Wars: Squadrons – Pilots Wanted
Tune in June 15, 8AM PT, to get briefed.

Hemen yukarıdaki ekrandan zamanı geldiğinde Star Wars: Squadrons fragmanını izleyebilirsiniz. Eğer tanıtım filmi başladığında haberdar olmak istiyorsanız, köşedeki Hatırlatıcı Oluştur simgesine tıklayabilirsiniz.

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