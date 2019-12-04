Startpage ile Google Aramalarınızın Gizliliğini Koruyun

Gizlilik konusunda endişeli iseniz (ki olmanız gerekiyor), aramalarınızı Google'a göstermeden yapmanın kolay bir yolu var!

Startpage ile Google Aramalarınız Gizli Kalsın

Gizliliğe önem verenler, aynı amacı taşıyan arama motoru DuckDuckGo'yu muhtemelen duymuştur. DuckDuckGo kullanmaya değer, ancak Google'ın geniş veritabanına ihtiyaç duyduğunuz zamanlar olabilir.

Startpage, DuckDuckGo gibi bağımsız bir arama motoru değil ve bunun yerine arama sonuçlarını Google'dan alıyor. Web sitesi, bu işlevi sunabilmek için Google ile uzun zaman öncesine dayanan bir anlaşmadan faydalanıyor. Startpage'in farkı, arama yaparken Google tarafından izlenmenize olanak tanımaması. Bunun sonucu olarak arama sonuçları, size göre düzenlenmiyor ve bir profiliniz oluşturulmuyor. Startpage, size ait herhangi bir kişisel bilgiyi saklamadığını söylüyor.

Yani Startpage'i kullanarak bir çift ayakkabı aradığınızda, bir ay boyunca tüm web sitelerinde ayakkabı reklamlarına maruz kalmıyorsunuz. Startpage herhangi bir arama geçmişi saklamadığından, geçmişinizi yetkililere iletmek gibi bir şey de yapmıyor.

Gizlilik konusunda endişeleriniz varsa (olması şart) ve DuckDuckGo'nun sonuçları bazen canınızı sıkıyorsa, Startpage'e bir göz atmaya değebilir.

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