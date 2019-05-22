Statik IP Nedir, Ne İşe Yarar?
Statik IP nedir, ne işe yarar? Yerel ağda neden statik IP kullanmalısınız?
İnternete bağlı her bilgisayar ve ağa bağlı her cihaz, bir IP adresine sahiptir. Telefon numarasına benzetebileceğimiz IP adresi, yerel ağınızda router tarafından, internet üzerinde ise servis sağlayıcınız tarafından belirlenir. Yani IP adresi denildiğinde aslında iki tür adresten bahsediyoruz: Sadece yerel ağınızda geçerli olan özel IP'niz ve herkese açık IP'niz
Değişmeyen IP adresine statik IP deniliyor. Peki yerel ağınızda neden statik IP'ye ihtiyaç duyabilirsiniz?
Kendi Web Sunucunuz
Ev ağınızda bir web sunucusu kurmak istiyorsanız, gelen istekleri 80. porta ve sunucunun bulunduğu bilgisayara yönlendirmeniz gerekiyor. Sunucu bilgisayar baştan başladığında router'dan farklı bir IP alması, sunucunun artık internette görünmemesi anlamına gelecektir. Bu nedenle yerel ağınızda statik IP'ye ihtiyacınız var.
Eski Oyunlar
Bazı eski oyunlarda internet üzerinden oynayabilmek için belirli portları yönlendirmeniz gerekiyor. Modern router'lar, bu işi Universal Plug'n'Play ile otomatik olarak yapabiliyor.
Statik IP'nin Dezavantajları
Statik IP yapılandırmasını router'ınızın arayüzünden yapmanız gerekiyor. Ev ağlarında bu çok zor olmasa da, büyük ağlarda tüm bilgisayarlara statik IP vermek probleme dönüşebilir. Yanlış yapılandırmalar, aynı IP adresinin birden fazla cihaz tarafından kullanılmasına ve bağlantı sorunlarına yol açabilir.
Kısacası statik IP'yi kullanmamanızda fayda var.
Statik IP Yerine Ayrılmış Adres
Statik IP vermek istediğiniz her PC'de ayar yapmak yerine, router'ın otomatik IP dağıtım sisteminde adres "ayırabilirsiniz". Bu sayede yerel IP adresiniz hem değişmeyecek, hem de statik IP kullanarak işleri karıştırmamış olacaksınız.
Adres ayırmayı nasıl yapacağınız, router üreticinize ve modeline göre değişiyor. Genel olarak anlatmamız gerekirse, DHCP veya LAN Setup bölümüne bakmanız, burada Static Leases veya Reserved Lease Info başlığını bulmalısınız. Burada bilgisayarınızın MAC adresini ve almasını istediğiniz IP'yi belirtebilirsiniz.
Değişiklikleri yaptıktan sonra router'ı yeniden başlatmanız gerekebilir. Hepsi bu kadar. Artık yerel sunucunuz baştan başladığında aynı yerel IP'yi alacak.
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