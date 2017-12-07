Steam, Bitcoin Desteğine Son Veriyor
Steam, "yüksek işlem ücretleri ve uçuculuğun yüksek olması" nedeniyle bitcoin desteğini sona erdirdi.
Yakın zamanda 1 bitcoin'in değeri inanılmaz derecede artarak 12,000 doları geçti. Valve, kripto para biriminin potansiyelini fark ettikten sonra geçen yıldan beri Steam'de bitcoin ile para yükleme ve satın alma işlemlerini destekliyordu. Ancak yayınlanan yeni bir blog gönderisinde şirket bitcoin'e olan desteklerini sona erdireceklerini açıkladı.
Valve, aldığı bu kararın arkasındaki sebepleri şu şekilde açıkladı: Artan işlem ücretleri ve para biriminin değerinin "uçucu" olması. Şirketin açıklamasına göre Steam ilk defa bitcoin kabul etmeye başladığında işlem ücreti sadece 0.20 dolardı, şimdi bu ücret neredeyse 20 dolar. Bu işlem ücretleri oyunların bitcoin değerlerini makul olmayan seviyelere yükseltiyor.
Daha fazlazı, Valve'in açıklamasına göre bitcoin değeri tam satın alma işlemi esnasında düşerse, ki bu hiç de nadir bir olay değil, Steam'in ya satın alma işlemini iptal etmesi ya da müşteriden daha fazla bitcoin rica etmesi gerekiyor. Bu da müşterinin tekrar bitcoin işlem ücreti ödemesi anlamına geliyor.
Valve, bu kararın kalıcı olmadığını, gelecekte bitcoin'in tekrar mantıklı bir seçenek olması durumunda Steam'e tekrar dönebileceğini söyledi.
Ali Ruhi Öztürk
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