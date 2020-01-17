Steam'de Nasıl Hesap Oluşturulur?

Steam Nedir?
Steam; Valve Corporation tarafından tasarlanan bir çeşit oyun iletişim platformudur. Çok oyunculu olan bu platforma üye olmak ücretsizdir. Play bölümünde yine ücretsiz olarak erişebileceğiniz pek çok oyunun da bulunduğu Steam'de oyun satın almak isteyen kullanıcılar için de düzenli olarak kampanyalar ve indirimler uygulanır. Kutulu oyunlardan çok daha uygun fiyatlara sahip olunabilen bu platform 30.000'den fazla oyun içerir. Oyun tutkunları tarafından en sık tercih edilen yöntemlerden biri olan Steam'in uygulama içi kullanımı da son derece pratiktir. Sıkça düzenlenen kampanyalar sayesinde dilediğiniz oyunları uygun fiyatlara satın alabileceğiniz Steam hesabı nasıl açılır konusunu gelin birlikte inceleyelim.
Steam Hesap Oluşturma
Uygulamayı ilk kez kullanacaklar için Steam nasıl hesap açılır adım adım anlatımı:
Steam'ın resmi sayfası olan https://store.steampowered.com ' a girerek sol üst köşede bulunan üç noktalı kontrol paneline tıklanır. Steam'e Katılın' butonu ile karşınıza çıkan yönergeleri takip ederek bir kaç adımda Steam hesap oluşturma işleminizi başlatabilirsiniz. Mailinize gelen aktivasyon linkine tıklamanız ile birlikte hesabınız kullanıma hazır hale gelecektir. 13 yaş ve üzerinde olan herkes bu platformda hesap oluşturabilir, dilediği oyunları oynayabilir. 28 farklı dili destekleyen Steam'i dilediğiniz dilde kullanabilirsiniz.
Steam Hesabı Püf Noktaları
Mevcut hesabınıza başka bir bilgisayardan giriş yapmak istediğinizde kullandığınız e-posta adresinize bir mail gelir. Bu maile onay vermeden başka bir platformdan Steam hesabınıza erişim sağlayamazsınız.
Hesapların yüksek güvenlik önlemleri ile korunduğu Steam'de aile paylaşım platformu da bulunur. Steam Aile Kütüphanesi paylaşımı ile dilediğiniz oyunları kütüphanenize yükleyip, dilediğiniz kişilerin oynamasına izin verebilirsiniz. 10 farklı aygıt ve 5 farklı hesaba kadar izin veren bu Steam Aile Kütüphanesi sayesinde sevdiklerinizle keyifli oyunları ortaklaşa oynayabilirsiniz.
Steam'ın Birbirinden Eşsiz Özellikleri
Steam sürekli olarak yeni güncellemeler ve özelliklerle desteklenir. Mobil cihazlarınızdan da erişim sağlayabileceğiniz bu uygulama ile dilediğiniz her yerde kesintisiz oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.Geliştirme aşamasındaki yüzlerce oyuna herkesten önce ulaşıp kimsenin görmediği oyunları ilk siz keşfedebilirsiniz. Aktif sohbet odaları sayesinde yeni insanlarla tanışarak oyunlar hakkında sohbet edebilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
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