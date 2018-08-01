Steam'de Kripto Para Madenciliği Şoku!
Steam'de kripto para madenciliği yaptığı iddia edilen bir oyun, Valve tarafından apar topar sistemden çıkartıldı.
Zaman zaman duyuyoruz, hatta biz de yoğun bir şekilde haberlerini yapıyoruz: Bazı uygulamalar bilgisayarları "zombi bilgisayarlara" çevirebiliyor, farkında olmadan sistemleriniz başkaları tarafından kullanılabiliyor. Bunau bir nevi "hacklenmek" olarak kabul edebilirsiniz; tek fark buradaki saldırganlar size zarar vermiyor, sizi kullanıyor. Bu uygulamalardan biri de Steam'de ortaya çıktı. Steam'de ortaya çıkan "paravan" oyunun adı ise Abstractism.
Abstractism hakkında bir süredir bu oyunu oynayanları kripto para madenciliği ile kullandığı yönünde suçlamalar vardı. Görünen o ki bu Steam tarafından da fark edildi ve oyun servisten uzaklaştırıldı. Yetkililerinin duruma uyanmasını ise, oyunun tutarsız CPU, GPU, RAM, IO gereksinimleriydi. Oyun, ihtiyacından fazla kaynak kullanıyor ve bu sayede oyunu oynayanların sistemlerini para madenciliği için kullanabiliyordu.
Şu an Abstractism isimli oyunu Steam'de bulamıyorsunuz. Google'da arattığınızda ise, oyun hakkında görünen "store.steam" bağlantısı ise, Abstractism'in yüzde 51 indirimde olduğu yönünde. Tabii ki linke tıkladığınızda artık Steam ana sayfasına yönleniyorsunuz.
Ercan Uğurlu
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