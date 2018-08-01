Steam'de Kripto Para Madenciliği Şoku!

Steam'de kripto para madenciliği yaptığı iddia edilen bir oyun, Valve tarafından apar topar sistemden çıkartıldı.

Steam'de kripto para madenciliği şoku!

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