Stephen King'in The Stand Dizisine Yıldız Yağdı!
Stephen King'in eserinden uyarından yeni dizi "The Stand" bomba gibi bir oyuncu kadrosu ile geliyor!
- Barış Terun
Stephen King'in eserleri, televizyon kanallarının gözdesi olmaya devam ediyor. Bunun son örneği Türkçe'ye "Mahşer" ismiyle çevrilen "The Stand" oldu. Aslında The Stand, 1994 yılında televizyona uyarlanmış ama beklenen ilgiyi görememişti. Üstelik yapımın kadrosunda; Gary Sinise, Molly Ringwald ve Ed Harris gibi birbirinden ünlü oyuncular mevcuttu.
Aradan 25 yıl geçti. The Stand'ın hakları CBS tarafından satın alındı. Yeni dizi popüler oyunculardan oluşan bir kadro, büyük yapım bütçesi ile beyaz camda karşımıza çıkacak. Kadroda bulunan isimler arasında James Marsden (Westworld, orijinal X-Men üçlemesi, Superman Returns) ve Aquaman'dan tanıdığımız Amber Heard var. Amber Heard ile bol ödüllü yıldız Johnny Depp sansasyonel bir dava ile boşanmıştı. Amber Heard kendisine şiddet uygulandığını iddia etse de, Depp bu iddiaları reddetti ve Heard'e "Şahsiyetini yalanlarla zedelediği" gerekçesi ile onlarca milyon dolarlık dava açtı.
Söylentilere göre Depp, Heard'ün bir daha Warner Bros. filmlerinde oynamaması için yapımcı stüdyoya da başvurdu. Dizide, ikiliye; aykırı müzik adamı Marilyn Manson, Odessa Young (A Million Little Pieces) ve Henry Zaga (13 Reasons Why) gibi isimler de eşlik edecek.
The Stand kıyamet sonrası bir dünyada hayat buluyor. Dünya nüfusunun yüzde 99'u ölmüş ve kalanlar arasındaki mücadele korkutucu boyutta. Üstelik Stephen King'in Kızıl Kral'dan sonra iki numaralı kötüsü, Kara Kule'den de tanıdığımız Randall Flagg (Siyahlı Adam) da senaryoda önemli rol oynuyor.
Mahşer'in sonbahar sonunda beyaz cam tutkunları ile buluşması bekleniyor.
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