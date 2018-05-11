Steve Jobs'un Apple Watch'tan Haberi Yoktu
Apple'ın tasarım bölümünün başı Jony Ive ile yapılan bir röportajda Apple Watch hakkında hiç bilmediğimiz, ilginç şeyler ortaya çıktı!
Apple'ın tasarım bölümünün başındaki Jony Ive, yeni yayınlanan bir röportajında Apple Watch'un tasarımıyla ilgili bazı sürprizleri açığa vurdu.
Ive, Hodinkee ile yaptığı röportajda Steve Jobs ile akıllı saat üretmeyi bırakın, saatler hakkında bile konuşmadığını söyledi. Ive, Jobs'un saat giydiğini de hatırlamadığını söyledi. Yöneticiye göre saatle ilgili ilk konuşmalar, "2012'nin başında, Steve'in ölümünden birkaç ay sonra" yapılmaya başlandı.
"Bu bizim biraz düşünüp, hangi yöne gideceğimize karar vermemize, şirket olarak hangi yörüngede olduğumuza ve bizi neyin motive ettiğine karar vermemizi sağladı. Ayrıca, kullanıcılarımıza hangi faydaları sağladığımızı da düşündük.
"Ve ben, Apple'ın 1970'lerden beri anlaşılması zor ve ulaşılamaz teknolojileri anlaması ve erişimi kolay hale getirdiğini düşünüyorum."
Ive, ilk Apple Watch'ın yapımında saatlerin "fiziksel doğasını" anlamak üzere Apple'ın geleneksel saat uzmanlarıyla konuştuğunu söylüyor. Ive'ye göre Apple, teknolojiyi "daha kişisel ve daha kolay erişilebilir" bir hale getirmek istiyordu. Firma bunun için bir moda öğesiyle sayısız işleve sahip bir cihazı bileğinize getirmeyi hedefledi.
Apple Watch'un her yeni sürümü sağlık ve fitness'e daha çok odaklanıyor, ancak Ive, bunların ilk modelden beri önemli olduğunu söylüyor.
Ive, en son nesil Apple saatlerin tasarım detaylarını paylaşmadı ve cihazlar hakkında genel bilgiler vermekle yetindi. Yani röportajda Apple Watch 4 hakkında gizli bir ipucu yoktu.
Zeynel A. Öztürk
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