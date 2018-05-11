Steve Jobs'un Apple Watch'tan Haberi Yoktu

Apple'ın tasarım bölümünün başı Jony Ive ile yapılan bir röportajda Apple Watch hakkında hiç bilmediğimiz, ilginç şeyler ortaya çıktı!

Steve Jobs'un Apple Watch'tan Haberi Yoktu

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