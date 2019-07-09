Steve Wozniak, Facebook İçin Çağrıda Bulundu
Apple'ın efsane ismi Steve Wozniak: "İnsanlar Facebook'tan kurtulmanın bir yolunu bulmalılar" diyor!
- Ercan Uğurlu
Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın zaman zaman bazı konularda çıkışlarına alışkınız. Bu kez de Facebook'u hedefine alan Woz, pek çok insana Facebook'tan kurtulmanın yolunu bulmaları gerektiği konusunda tavsiyede bulunuyor. Woz'a göre Facebook, güvenli değil.
Wozniak, geçtiğimiz sene Facebook hesabını silmişti. Geçtiğimiz sene Facebook'un yaşadığı verilerin izinsiz paylaşımı skandalı ve onu takip eden mahkeme süreciyle beraber Facebook'tan ayrılan Wozniak, insanlara da aynı şeyi ivedilikle yapmalarını tavsiye ediyor. Zira Wozniak'a göre Facebook, herkesi dinliyor.
Facebook'un insanları dinlediğini, mahremiyetlerini zedelediğini düşünen Wozniak, öte yandan sosyal medya devinin kişisel verileri halen sızdırmaya devam ettiğini de ifade ediyor. Bundan kurtulmanın yolu ise Wozniak'a göre oldukça basit: Facebook'tan kurtulmak.
Facebook Hesabı Nasıl Silinir?
Peki, Facebook hesabınızı nasıl sileceksiniz? Aslında bu işlem oldukça basit. Facebook'u ister dondurabilir, ister silebilirsiniz.
Facebook hesabınızı silmek için, hesap ayarlarınıza girdikten sonra "Hesabını ve Bilgilerini Sil" kısmına tıklamanız gerekiyor. Bu sayfa üzerinden ister hesabınızı dondurabilir, isterseniz tamamen kalıcı olarak silebilirsiniz. Yine burada yer alan "Bilgilerini İndir" butonuna basarak, Facebook'taki tüm bilgilerinizi bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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