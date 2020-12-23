Steve Wozniak'ın Çizdiği Apple II Çizimleri, BirServet Karşılığında Satıldı

Steve Jobs artık aramızda olmayabilir, ancak Apple kültü, şirketin geçmişinden parçalara sahip olmak için para harcamaya hazır bir sürü insanın olduğunu gösteriyor. Cupertino kalıntılarının, 2018'de 375.000 dolara giden Apple-1 gibi açık artırmada göz kamaştırıcı meblağlar getirdiği biliniyor.
Ancak Apple'ın diğer kurucusu Steve Wozniak'ın Apple II ev bilgisayarının bir prototipinin üzerinde çalışırken elle tuttuğu notlar, 630.272,50 dolarlık bir fiyatla, her şeyi gölgede bıraktı. Satış, 10 ve 17 Aralık tarihleri arasında Boston merkezli RR Auctions liderliğindeki çevrimiçi müzayedede gerçekleşti.
RR Auctions sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bu belgeler, bilgisayarları bina boyutundaki devlerden kullanıcı dostu masaüstü cihazlara dönüştürmeye yardımcı olmakla kalmadı, aynı şekilde Nisan 1977'deki kişisel bilgisayar devrimini de başlattı" dedi. Özel bir koleksiyoncu olan alıcı, kimliğinin gizli kalmasını istedi.
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