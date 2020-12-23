Steve Wozniak'ın Çizdiği Apple II Çizimleri, BirServet Karşılığında Satıldı

Bir Mac standının 999 dolara satılmasının abartı olduğunu düşünüyorsanız, bir de şu habere bakın: Steve Wozniak'ın Apple II el çizimleri, açık artırmada inanılmaz bir fiyata satıldı.