Stranger Things 3'e Tam Puan!

Netflix'in popüler dizisi Stranger Things, üçüncü sezonuyla karşımıza çıktı. Peki beklentileri ne kadar karşıladı?

  • Barış Terun
Stranger Things'e Tam Puan!

2 kez Oscar ödülüne aday gösterilen aktris Winona Ryder, bol ödüllü oyuncu David Harbour ve birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı "Stranger Things", üçüncü sezonu ile birlikte dünyanın en başarılı dizileri arasında yer almayı başardı.

Yapımın üçüncü sezonu, "şimdiden" dizi tarihinin en başarılı eserleri arasına adını yazdırdı. Serinin yapımcılık ve yönetmenlik koltuklarında Shawn Levy, Andrew Stanton, Uta Briesewitz gibi usta isimler oturuyor.

Üçüncü sezonun ilk bölümü, IMDB'de 8.2 puan elde ederken; sekizinci ve son bölümün puanı 9.6'ya kadar ulaştı. Üçüncü sezonun ortalama puanı ise, 9.0 seviyesinde. Stranger Things'in IMDB'deki genel puanı ise, şu anda 8.9 olarak görünüyor!

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