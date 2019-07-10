Stranger Things 3'ten Müthiş Bir Rekor!
Netflix'in izlenme rekorunun artık yeni bir sahibi var: Stranger Thing 3 (Üçüncü sezon), sadece 4 gün içerisinde inanılmazı başardı!
- Levent Öztürk
Çok da uzun olmayan bir süre önce Netflix orijinal filmi Bright, 11 milyon izleyiciye ulaşmış ve büyük olay yaratmıştı. Şimdi ise Netflix'in yeni duyurusuyla bu sayı o kadar da yüksek gözükmüyor.
Netflix, gönderdiği bir tweet ile Stranger Things 3'ün 4 Temmuz'daki premier'inden itibaren, dört gün içerisinde 40.7 milyon hesap tarafından izlendiğini duyurarak bunun, hizmet üzerinde aynı süre içerisinde en çok izlenen şov olduğunu söyledi. Ayrıca bu izleyicilerin pek çoğu da işlerine dönmeden önce sezonu bitirmeye kararlıydılar. Şimdiden tüm sezonu izlemiş olan 18.2 milyon hesap bulunuyor.
Firma, bir izlemeyi, bir bölümün veya bir filmin en az %70'ini izleyen herhangi bir kişi olarak yorumluyor. İzleyiciler, yaşadıkları bölgelere göre detaylı açıklanmış değil.
Dizinin yarattığı büyük heyecan düşünülürse bu izleyici sayısının büyük bir sürpriz olmadığı söylenebilir. Ancak yine de büyük bir başarı olduğunu belirtmek gerekiyor. Netflix, film rekorunu Haziran ayında Murder Mystery'nin üç gün içerisinde yaklaşık 30.9 milyon izlemeye ulaşmasıyla kırmıştı ancak Stranger Things bunun çok üzerine çıkmış durumda. Netflix'in büyük yapımlarından biri olan Umbrella Academy'nin 45 milyon hesap tarafından izlenmeye ulaşması için bir ay geçmesi gerekmişti.
Tabii ki bu duyurunun büyük oranda övünme amacını taşıdığı kesin. Netflix, yayın akışı dünyasında en üstte olduğunu göstermek ve Stranger Things'in performansının halen muazzam bir şekilde devam ettiğini belirtmek istiyor. Bu sayı, Netflix'in izleyici sayının artabileceğini gösterirken, öne çıkan serilerinin doğru şartlar altında kendi başlarına kültürel etkinliklere dönüşebilecek kadar büyük olduklarını da belirtmekte fayda var.
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