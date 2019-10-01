Stranger Things 4 Geliyor. Ama Hepsi Bu kadar da Değil!
Netflix, Stranger Thing 4'ü resmi olarak doğruladı; ilk tanıtım teaser'ını yayınladı. Ama Netflix cephesinde heyecan verici tek gelişme bu değil!
- Levent Öztürk
Stranger Things dizisinin yaratıcıları ve yönetmenleri Matt ve Ross Duffer, veya daha yaygın bir şekilde bilindikleri adları ile Duffer kardeşler, Netflix ile yeni film ve televizyon serileri hazırlamak için çok yıllı bir genel anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya, tabii ki Stranger Things'in dördüncü sezonu da dahil. Üstelik Stranger Things 4 için ilk tanıtım teaser'ı yayınlanmış durumda.
Netflix ile ilişkilerinin devamı için heyecanlı olduklarını belirten kardeşler, Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright ve Matt Thunell'ın kendileri ve dizileri ile büyük bir risk aldıklarını ve hayatlarını sonsuza dek değiştirdiklerini söylediler.
İkiz kardeşlerin anlaşması, Netflix'in geçtiğimiz yıllarda imzaladığı öne çıkan anlaşmalar serisinin sonuncusu oluyor. Kardeşler, aralarında "Wonder Woman" yönetmeni Patty Jenkins, "Game of Thrones" dizisi yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, "Pose" yönetmeni Janet Mock'un bulunduğu listeye dahil oldular.
Netflix'in baş içerik sorumlusu Sarandos, yaptığı açıklamada Duffer Kardeşlerin Stranger Things dünyası ile küresel olarak izleyicileri harekete geçirmeyi başardığını ve üyelerin seveceği diğer film ve dizi projeleri için görüşlerini heyecanla beklediklerini söylüyor.
1980'ler türü filmlere pek çok gönderme yapan Stranger Things, Netflix'te ilk olarak 2016 yılı yazında yayınlanmış ve aralarında 30 Emmy adaylığı ve 6 ödül olmak üzere pek çok ödüle aday gösterilmişti. Dizinin yazarları, yönetmenleri ve yürütücüleri olan Duffer kardeşler, daha önce Fox serisi Wayward Pines üzerinde çalışmış ve Warner Bros için post-apokaliptik korku filmi "Horror"un yönetmenliğini yapmışlardı.
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