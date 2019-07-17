Stranger Things 4 İçin Çernobil Teorisi!
Stranger Things'in 3. sezonu tam gaz devam ederken, 4. sezon için teoriler de ortaya atılmaya başlandı. En ilginç teori ise, bize "Çernobil" diyor!
- Levent Öztürk
Stranger Things 3. Sezon yayınlanmış durumda ve final bölümünün son sahnesi ile beraber izleyiciler, Sezon 4'ün ne yönde ilerleyeceğini tartışmaya başladılar bile. Bu tartışmaların arasında, bazı izleyicilerden gelen, tarihi büyük bir olayın dizinin bir sonraki sezonuna yön vereceği fikri de var: Çernobil faciası.
Bu fikir başlangıçta biraz çılgınca gözükse de, Reddit üzerinde u/gamernation tarafından kısa bir süre önce yayımlanan teoriye bakıldığında durum biraz değişiyor. Öncelikli olarak Stranger Things Sezon 3, 1975 yazında geçiyor. Teori, Sezon 4'ün ileri bir tarihe atlayacağını ancak bu sefer 1986 baharına geçeceğini öneriyor.
Bu tarih de, bir Sovyet enerji tesisinin nükleer bir patlama yaşayarak çevresine neredeyse inanılmaz hasarlar verdiği Çernobil faciasının yaşandığı zamana denk geliyor. Ayrıca Rusların Stranger Things'te merkeze oturmaları da göz önünde bulundurulursa, bu teori çok da anlamsız görünmüyor.
Eğer bu facia hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız, HBO'nun fırtınalar kopartan Chernobyl dizisini takip edebilirsiniz.
Stranger Things tam olarak tarihsel doğruluğa sahip bir dizi olmayabilir ancak 80'lerin büyük olaylarını ve ürünlerini unutmadığı ve dizide bunlara yer verdiğini söylemek yanlış olmaz. Bu yüzden de eğer Sezon 4'ün geçeceği zaman tam olarak Çernobil faciasına denk gelmese bile, bu olaydan en azından bahsedilmesi sürpriz olmamalı. Artık Rusların da hikayeye sağlam bir şekilde yerleşmeleri ile daha fazla sahnenin Sovyetler Birliği ile ilgili olacağı tahmin edilebilir.
Örneğin Çernobil, aslında "Upside Down" ile ilgili deneylerin yapıldığı yeni merkez olabilir. Belki de Eleven'ın Rus Kapısını kapatmaya çalıştığı büyük bir savaş Çernobil'de yaşanabilir. Tabii ki tüm bunlar, şimdilik birer teoriden ibaret. Gerçeğin ne olduğunu görmek içinse, daha önümüzde uzunca bir zaman bulunduğu kesin...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın