Stranger Things 4. Sezonu Beklenenden Yakın Olabilir
Stranger Things'in 4. Sezonu ne zaman yayınlanacak? İlk ipuçları gelmeye başladı bile!
- Levent Öztürk
Stranger Things'in üçüncü sezonu yayımlanalı henüz bir ay olmadı ancak Netflix üzerinde sezonu izlemeyi şimdiden bitirmiş olan hayranlar, dördüncü sezon hakkında haberleri beklemeye başladı bile.
Production Weekly'deki yeni bir iddia, bilim-kurgu / korku dizisinin dördüncü sezonun çekimlerine sonbaharda başlayacağına işaret ediyor. Site, çekimlerin Ekim ayında başlayabileceğini söylüyor ve bu da yeni bölümlerin 2020 yılında hazır olabileceği anlamına geliyor.
Sezonun konusunun ne olacağına ve hatta 1980'ler dizisinin hangi zamanda geçeceğine dair bir bilgi bulunmuyor (Sezon 3 1985 yazında geçiyordu). Ancak hem Production Weekly, hem de ComicBook.com, "oyuncuların dördüncü sezon için de anlaşmaların bulunduğunu" söylüyor ve hatta üçüncü sezonun sonunda gizemli bir son sahneye sahip olan dizinin yıldızlarından David Harbour'un geri döneceğini iddia ediyor.
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