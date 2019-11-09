Stranger Things Dördüncü Sezon İlk Bölüm Adı Belli Oldu!

Stranger Things Sezon 4'ün yayımlanmasına muhtemelen en az bir yıl var. Ancak şimdiden ilk bölümün adını biliyoruz: The Hellfire Club (Cehennem Ateşi Kulübü). Bu başlık Stranger Writers'ın Twitter hesabında geçtiğimiz gün açıklandı ve senaryonun bir oranda tamamlandığını gösteriyor.
The Hellfire Club özellikle Marvel haranları için özel bir anlam taşıyabilir. Bu isim, 80'lerde bol olaylı Dark Phoenix hikayesinde ilk gösterimlerini yaşayan X-Men kötü karakterlerinin adıydı ve belki de en önemli özelliği Emma Frost'u X-Men çizgi romanlarına getirmiş olmasıydı. Bu grup, illuminati-türü suç odaklı bir grup idi. Organizasyonun bir başka sürümü 2011 yılındaki X-Men: First Class filminde gözükmüştü. Ayrıca Hellfire Club, 1700'lerde zengin İngilizlerden oluşan gerçek bir grubun da adı idi.
Dizinin hikayesi hakkında detayların ne kadar gizli tutulduğu düşünülürse bu ismin sadece bir çalışma adı olması da mümkün. İsim kesinlikle bir grup kötü karakter hakkında düşünceleri akla getiriyor ve pop kültür referanslarının dizi içerisinde ne kadar önemli bir yere sahip oldukları biliniyor.
Stranger Things'in üçüncü sezonu Temmuz ayında yayımlanmıştı ve ikinci sezon ile arasındaki zaman farkı yaklaşık 20 aydı. Bu da en iyi durumda dördüncü sezon ile 2020'nin sonlarında karşılaşacağımız anlamına gelebilir.
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