Stranger Things Yıldızı, Marvel'a Transfer Olabilir!
Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown Marvel Evreninde yeni bir rol üstlenebilir...
- Levent Öztürk
Netflix'in Stranger Things 3'ü (yani üçüncü sezonu) 4 Temmuz'daki yayımından beri 40.7 milyon hesap tarafından izlenerek rekor kırdı ve bu rekoru geliştirmeye devam ediyor. Popüler seri, yıldızlarının pek çoğunun kariyerlerini başlattı ve bunların arasında Millie Booby Brown (dizideki adıyla Eleven) da bulunuyor. Ancak Stranger Things, Millie Bobby Brown'ın bir sonraki projesinin yanında küçük kalabilir. Görünene göre Millie Bobby Brown, Marvel Sinematik Evreni'ne katılmaya hazırlanıyor.
Variety'den Matt Donnelly, San Diego'daki Comic-Con Marvel Studios panelinin ön-izlemesinde, Marvel'ın sunumda tanıtmayı planladığı yeni markaların arasında The Eternals'ın da bulunduğunu söyledi. Daha sonra, aralarında Angelina Jolie, Kumail Nanjiani ve Richard Madden'ın da bulunduğu rol sahiplerini duyurdu. Ve sürpriz bundan sonra geldi; oyuncular arasında Millie Bobby Brown'ın ismi de yer alıyordu.
Twitter'da bunun sadece bir söylenti olup olmadığı ve aktrisin adının bu kadar açıkça belirtilmesi sorulduğunda Matt Donnelly, Variety'nin rol sahipleri hakkında sağlam kaynakları olduğunu söylemekle yetindi. Ancak Marvel Studios bu konuda yorum yapmış değil.
Eğer Marvel Phase 4 filmlerinin çoğu için aktörleri resmi olarak tanıtırsa, Millie Bobby Brown ve başrolü paylaştığı Stranger Things yıldızı David Harbour'u sahnede The Eternals ve Black Widow'u temsil ederken görmemiz kimseyi şaşırtmamalı.
Bu söylentinin doğru olduğu ve Millie Bobby Brown'ın önümüzdeki hafta sonunda The Eternals için duyurulacağı varsayılırsa, hangi rolü üstleneceği önemli bir soru oluyor. Hastag Show daha önce yayımladığı bir haberde filmin, Sprite karakterinin yeni bir sürümü gibi gözüken Piper rolünü oynaması için 10-16 yaş arasında bir aktris aradığını belirtmekteydi. Teorik olarak bu rolü 15 yaşındaki Millie Bobby Brown'ın oynaması mümkün.
Eternal Sprite, sürekli olarak genç kalan, aralarında güçlü illüzyonların da bulunduğu çeşitli güçlere sahip bir "şakacı" olarak tanımlanabilir. Sprite'ın pek çok açıdan Eternals'ın Loki'si olduğu ve nesiller boyunca insanları kışkırttığı ve şakalar düzenlediği söylenebilir. Marvel sürekliliğinde, Sprite'ın William Shakespeare'in A Midsummer Night's Dream'indeki Puck için ilham olduğu biliniyor.
Sprite'ın, Millie Bobby Brown'ı gördüğümüz Eleven karakterinden oldukça farklı bir karakter olduğu kesin.
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