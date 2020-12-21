Suikastçı Böcek Görenleri Şaşırtıyor: Kurbanının Cesedini Üzerine Giyiyor!

Suikastçı Böcek olarak da bilinen Acanthaspis petax, kurbanlarının cesetlerini kamuflaj olarak üzerine giyiyor. Bu sayede düşmanlarının saldırısından gizlenmeyi amaçlıyor.