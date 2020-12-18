UFO'lar Gerçek mi? UFO Gördüğünü Söyleyenler Ne Kadar İnandırıcı?

Dünya dışı akıllı yaşam formları Dünya'yı ziyaret ederse, bu insanlık tarihindeki en önemli olaylardan biri olur. Anketler, Amerikalıların neredeyse yarısının uzaylıların Dünya'yı eskiden ya da yakın zamanda ziyaret ettiğine inandığını gösteriyor. Yapılan her yeni araştırmada bu oran artıyor.
Bilim insanları ise bu inançları kanıt olmadığı gerekçesi ile reddediyorlar. Zeki uzaylıların varlığını inkar etmiyorlar, ancak başka bir yıldız sisteminden yaratıklar tarafından ziyaret edildiğimizin kanıtlanması için yüksek bir çıta koyuyorlar. Carl Sagan'ın dediği gibi, "Olağandışı iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir."
UFO Ne Demek; UFO'lar Gerçek Olabilir mi?
UFO, tanımlanamayan uçan cisim (unidentified flying object) anlamına geliyor. UFO gözlemlerinin uzun bir tarihi var. 1940'lardan beri Hava Kuvvetleri'nin UFO çalışmaları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, UFO'lar için "sıfır noktası" 1947'de Roswell, New Mexico'da gerçekleşti. Roswell olayı kısa süre sonra askeri bir yüksek irtifa balonunun düşmesi olduğu açıklandığında kimse buna inanmadı. UFO'ların çoğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlara görünüyor. Asya ve Afrika'nın nüfusunun çok daha fazla olmasına rağmen UFO olaylarının bu kadar az olması ilginç kabul ediliyor. En ilginci de Kanada ve Meksika sınırını geçer geçmez UFO olaylarının sona ermesi.
Çoğu UFO'nun sıradan açıklamaları var. Yarısından fazlası göktaşlarına, ateş toplarına ve Venüs gezegenine atfedilebilir. Astronomlar bu tür parlak nesnelere aşina, ancak genellikle halk tarafından bilinmiyorlar. UFO haberleri altı yıl önce tavan yapmıştı. UFO raporlayan insanların çoğu köpek gezdiricileri. Bunun da mantıklı bir açıklaması var, bu insanlar açık havada geceleri en çok dolaşan insanlar.
Eski NASA çalışanı James Oberg gibi birkaç kişi, onlarca yıllık UFO gözlemleri için geleneksel açıklamalar bulma cesaretini gösterdi. Çoğu astronom, uzaylı ziyareti hipotezini mantıksız buluyor, bu yüzden enerjilerini Dünya'nın ötesinde yaşam için heyecan verici bilimsel araştırmalara yoğunlaştırıyorlar.
Öte Gezegenler ve Uzayda Yaşam Bulma Umudu
Astronomlar, her iki yılda bir sayıları ikiye katlanan 4.000'den fazla öte gezegen keşfetti. Bu öte gezegenlerden bazıları, Dünya'nın kütlesine yakın oldukları ve yıldızlarından doğru uzaklıkta oldukları için yaşanabilir kabul ediliyor. Astronomlar, Dünya'nın ötesinde bir yaşam olduğuna çok güveniyorlar. Gökbilimci ve öte gezegen avcısı Geoff Marcy'nin dediği gibi, "Evren görünüşe göre biyolojik maddeleriyle dolup taşıyor. Yaşam için uygun koşullara sahip Dünya'lardan yıldızdan yıldıza zıplayan zeki uzaylılara doğru ilerlemede birçok adım vardır. Astronomlar, galaksimizdeki teknolojik uzaylı uygarlıkların sayısını tahmin etmek için Drake Denklemini kullanırlar. Drake'de pek çok belirsizlik vardır. Denklem, ancak onu son gezegen dışı keşiflerin ışığında yorumlamak, bizim tek veya ilk gelişmiş medeniyet olmamızın pek olası olmadığını gösteriyor."
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