UFO'lar Gerçek mi? UFO Gördüğünü Söyleyenler Ne Kadar İnandırıcı?

Bilim insanları uzayda yaşam olduğu konusunda neredeyse emin gibi görünüyor. Ama anlatılan UFO hikayelerine pek de inanmış gibi görünmüyorlar. Çünkü UFO gördüklerini söyleyen insanların hikayelerinin tutarsızlıklarla dolu olduğuna inanıyorlar.