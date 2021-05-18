Süper Lig Yayın Hakları İçin Netflix Bombası: Randevu Alındı

Süper Lig maçlarının yayın hakları ihalesi yaklaşırken, büyük bir sürprizin yaşanabileceği ortaya çıktı. Süper Lig Yayın İhale Komisyonu'nun, Süper Lig maçlarının canlı yayını için Netflix'ten randevu aldığı iddia ediliyor.