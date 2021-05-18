Süper Lig Yayın Hakları İçin Netflix Bombası: Randevu Alındı

Şu anda Bein Sports tarafından yayınlanan Türkiye Süper Lig maçları için yapılacak yeni yayın ihalesi yaklaşıyor. 1 yıl sonra yapılacak olan ihale için Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, daha önce birlikte yayın ihale komisyonu kurmuşlardı. İşte bu komisyonda yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç, muhtemel yayıncılarla görüşmelere başladı. Akşam'ın haberine göre, görüşme için randevu alınan isimlerin arasında Netflix de bulunuyor.
Şimdiye kadar Turkcell ve Türk Telekom ile görüşme yaptığı bildirilen komisyon, diğer muhtemele yayıncı adaylarından da randevu almaya devam ediyor. Komisyonun, D-Smart ve S Sport ile de görüşeceği zaten biliniyor. Şimdi ise, bu isimlere Netflix de eklenmiş gibi görünüyor. İddiaya göre komisyon, Süper Lig yayın hakları konusunda görüşmek için Netflix'ten de randevu aldı.
Netflix'ten randevu alınması sonrasında, BluTV gibi diğer akış hizmetlerinden de randevu alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bein Sports'un ise, yayın ihalesi konusunda henüz bir karar vermediği bildiriliyor.
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