Supernatural'da Büyük Sürprizler!

Fantastik seri Supernatural'ın final sezonunda karşımıza çıkacak olan karakterler netleşti!

  • Barış Terun
Supernatural'da Büyük Sürprizler!

Ciddi bir hayran kitlesine sahip olan Supernatural, 15.sezon itibariyle ekranlarına veda ediyor. Supernatural'da Sam ve Dean Winchester kardeşler, dünyanın kaderiyle, çocuksu düşünceleriyle oynamaya hazırlanan Yaratıcı'ya karşı son bir direniş yapmak peşinde. Neyse ki kardeşlerimizin çok güçlü müttefikleri mevcut.

Öncelikle Jake Abel'in canlandırdığı ve evrenin en güçlü varlıklarından biri olan Baş Melek Michael geri dönüyor. Michael, yani Jake Ebel, Supernatural'ın en başarılı sezonunda karşımıza çıkmış ve kendisi kadar güçlü kardeşi Lucifer'a meydan okumuştu.

Michael, yeni sezonda karşımıza çıkan tek karakter değil. Yaratıcı'nın kardeşi olan ve en az onun kadar, hatta daha güçlü Amara da  geri dönen karakterler arasında. Gerçi Karanlık Yaratıcı olarak da bilinen Amara'nın hangi tarafı tutacağı belli değil. Yine de Micheal, Gabriel, Uriel, Raphael gibi karakterler Yaratıcı'nın karşısına dikilecekler.

Yapımın 15.sezonu 10 Ekim 2019 tarihinde yayınlanmaya başlanacak. 

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