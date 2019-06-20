Supernatural'in 15.Sezonunda Bombalar Patlayacak
Son yılların en popüler fantastik serilerinden Supernatural, maalesef ekranlara veda ediyor. Peki, dizinin final sezonunda neler olacak?
- Barış Terun
2004 yılında beyaz camda yayınlanmaya başlanan ve tarihin açık ara "en başarılı fantastik kurgu yapımları" arasında yer alan Supernatural, yeni sezonda ekranlara ve hayranlarına veda edecek. Supernatural'in 15.sezonu maalesef, dizinin nihai sezonu olarak tanımlanmış durumda.
Jensen Ackles, Jared Padalecki, Misha Collins, Mark Sheppard, Lost serisiyle tanıdığımız Mark Pellegrino, Anna Milton, Kurt Fuller gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yapım son buluyor. "Başlangıcı olan her şeyin sonu vardır" ibaresi bir kez daha gerçeklikle buluşuyor.
Supernatural'in 15.sezonunda ekibimiz, bizzat "Yaratıcı" ile karşı karşıya gelecek. 14.sezonun son bölümünde Nephilim Jack, Sam Winchester, Dean Winchester ve Castiel dörtlüsü, her şeyi oyun sanan ve kızdığı zaman en ufak vicdan kırıntısı sergilemeyip, Kıyamet'i getiren Yaratıcı ile yüzleşmişti. Bahsi geçen yaratıcı, serinin senaristlik görevini üstlenen Eric Cripke'den başkası değil.
14.sezon final bölümüyle kahramanlarımız gizemin ötesine geçmeye ve Yaratıcı'nın asıl niyetlerinin farkına varmayı başardılar. Diğer bir şekilde ifade etmemiz gerekirse; Yaratıcı'nın kardeşi Darkness (Karanlık), kendisini iyi gösteren varlık karşısında pirüpak kaldı.
Son sezonda Winchester kardeşler, var olan meleklerin en güçlüsü Jack (Ölümden geri dönecek) ve Castiel; kötü niyetli düşmana karşı son direnişlerini gerçekleştirecekler. Ölüm'ü temsil eden Lisa Berry'nin yanı sıra; Jake Abel (Adam Winchester/Baş Melek Michael) ve Lauren Cohan (Bela Talbot) da kadroda yer alacak.
Yapımın final sezonu, Ekim ayından itibaren gösterime girecek.
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