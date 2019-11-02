Supernatural'ın Yıldızının Başı Dertte!
Supernatural'ın iki baş rol oyuncusundan biri olan Jared Padalecki, çok ciddi suçlamalarla göz altına alındı. Oyuncunun geleceği halen belirsiz!
- Barış Terun
Supernatural, dünyanın en uzun ömürlü fantastik serisi konumunda. Ne var ki daha çok uzun yıllar yayınlanması beklenen efsanevi yapım, 15.sezonunda seyircilere veda ediyor. Gönül isterdi ki Supernatural; 30 yıl süren Simpsons (Gerçi bu pek mümkün değil) veya Law And Order: SVU (21 sezon) rakamlarına ulaşabilseydi. Law And Order: SVU'nun 22.sezonu şimdiden onaylandı.
Supernatural'in sona ermesinin nedeni Jared Padalecki ve Jensen Ackles ikilisinin projeden biraz sıkılmaları. İki yakın arkadaş da, yeni ufuklara yelken açma niyetindeler. Ne var ki Samuel Winchester rolünü üstlenen Jared Padalecki, iddialara göre çok ciddi suçlara imza attı. Yapımda, serinin sakin, sessiz ve vicdanlı karakterini canlandıran ve yakınlarını kolayca affeden Jared, bir bar kavgasına karıştı. Jared Padalecki kavgada iki kişiyi darp etti. İş bununla kalsa, fazla sorun yaşanmayabilirdi. Ancak TV yıldızı, polislere kallavi düzeyde rüşvet teklif edince işler fazlasıyla karıştı. Gerek bar yöneticisi, gerek darp edilen kişiler ifadelerinde Padalecki'nin aleyhine iddialarda bulundu. Şikayet üzerine çağrılan polisler de, Jared'in aşırı alkollü ve kontrolsüz olduğunu belirtti.
Supernatural'in yapımcıları ise, gün içerisinde yaptıkları açıklamada son sezon bölümlerinin bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdular. Açıklamalara göre, Jared'in sahnelerinin büyük çoğunluğu zaten çekildi. Oyuncuya ciddi bir hapis cezası verilmesi de beklenmiyor.
Oyuncunun eşi ve üç çocuğunun annesi Genevieve Cortese Padalecki de, kocasının bir an önce kefaletle salınması gerektiğini savundu ve çok üzgün olduğunu Twitter'da paylaştı. Jensen Ackles ise henüz konuyla alakalı bir paylaşımda bulunmadı.
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